Khloé Kardashian, de la serie ‘Las Kardashians’, preocupó a sus seguidores en redes sociales al revelar que hace varios meses tuvo que someterse a una extirpación de un tumor en su rostro.

En su cuenta de Instagram, Khloé publicó una serie de fotos del proceso por el cual tuvo que pasar para sacar el tumor. Primero, contó que sintió un bulto extraño en su cara y pensó que era un grano.



“Después de notar un pequeño bulto en mi cara y asumir que era algo tan pequeño como un grano, decidí hacerme una biopsia siete meses después de darme cuenta de que no se movía”, escribió la socialité en la descripción de las fotos.



(Le recomendamos leer: Kim Kardashian contrató seguridad extra para el colegio de sus hijos).



Al ver que la pequeña masa no se iba, Khloé tuvo que acudir al médico para un diagnóstico más profundo. Uno de los especialistas le dijo que “se trató de un bulto algo extraño en alguien de su edad”, por lo que surgió con un segundo especialista para corroborar el primer diagnóstico; la respuesta fue la misma, Khloé tenía un tumor en su rostro.



“Unos días después me dijeron que necesitaban una operación inmediata para extirpar un tumor de la cara”, contó a través de su cuenta de Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

Aunque parecía solo como un pequeño grano, su estado era mucho más delicado. Foto: Instagram: @khloekardashian

Dado a que el tema se trataba de su rostro, ella decidió acudir con un cirujano de Beverly Hills para realizar el procedimiento.



Khloé Kardashian explicó que afortunadamente toda la intervención quirúrgica fue un éxito y lograron extraerle el tumor sin ningún tipo de percance, afirmando que se encuentra sana y sin ningún tipo de complicaciones de salud.



“Mi médico consiguió extraerlo todo: la zona parece estar limpia y ahora estamos en el proceso de curación”, comentó la influencer.



Del mismo modo, la integrante del clan Kardashian confesó que no es la primera vez que pasa por una situación de tal magnitud, pues cuando tenía 19 años también fue sometido a una intervención quirúrgica por un melanoma (tipo de cáncer de piel) en su espalda .



(Puede ser de su interés: Justin Bieber termina amistad con Kanye West luego de ataques a su esposa Hailey).



“Tuve un melanoma en la espalda y también me sometí a una cirugía para extirparlo, por lo que tengo predisposición a los melanomas. Incluso aquellos que no lo son, debemos revisarnos todo el tiempo”, compartió Khloé con sus seguidores



Khloé Kardashian concluyó que debido a la intervención se especuló sobre si se sometió a algún retoque estético.

Más noticias

Esta es la lista de exigencias de Kim Kardashian para volar en su avión privado

Kim Kardashian pagará millonaria multa por anunciar ilegalmente criptomonedas

La joven multimillonaria que no sabe qué hacer con toda su fortuna a los 23 años

Gwen Stefani y cambios extremos en celebridades que terminaron irreconocibles

Tendencias EL TIEMPO