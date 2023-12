¿Khloé Kardashian abrirá OnlyFans? Esto fue lo que dijo la ‘influencer’

Desde su salto a la fama, en 2007, las hermanas Kardashian, Kim, Kourtney y Khloé, junto a sus padres y sus hermanastras, han sido una de las figuras más influyentes en la farándula internacional.



(Lea también: La prenda de Kim Kardashian que fue un éxito en ventas en internet).



Cabe recordar que la familia era prácticamente desconocida hasta que se filtró en internet un video de Kim teniendo relaciones con su exnovio Ray-J. La atención que generó el clip fue tan grande que desembocó en el reality ‘Las Kardashians’, luego Kim se casó con el rapero Kanye West, y el resto es historia.

En los últimos días han surgido nuevas noticias con respecto a una de las tres hermanas Kardashian: Khloé buscaría incursionar en el mundo del servicio OnlyFans, pero no de la manera más convencional.



OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido usualmente para mayores de edad, en el que mujeres u hombres abren un perfil al que sus ‘fans’ se suscriben, por medio de un pago mensual, para tener acceso a fotos, videos y mensajería exclusiva.



Los dueños de las cuentas suelen publicar fotos en ropa interior, imágenes en las que se ven como ‘Dios los trajo al mundo’, o contenido sexual explícito. Dentro de los famosos que tienen un perfil de la plataforma, se encuentran Iggy Azalea, DJ Khaled, Cardi B, Bella Thorne, Black Chyna y Tyga.



Pues bien, en el último episodio de ‘Las Kardashians’, Khloé confesó que el mundo de OnlyFans le parecía una oportunidad muy lucrativa, y que estaba considerando empezar a vender fotos de sus pies.



(Relacionado: Khloé Kardashian reveló que se sometió a cirugía por tumor que tenía en la cara).}



“¿Quieren que me pinte las uñas de los pies de un color especial? Lo tienen. ¿Que me ponga unas medias bombacha? ¿Eso todavía se usa? Lo tienen. Que me quite una media, ¡woohoo! Meter el pie en gelatina, no lo sé, barro, arena entre mis dedos. Podría seguir, pero creo que ya entienden hacia dónde iría mi cuenta”, declaró Khloé sobre el contenido que planea hacer.

Esto puede sonar peculiar para algunos, pero el fetiche por los pies es más común de lo que la gente cree; especialmente en Estados Unidos.



Según un estudio del psicólogo social estadounidense Justin Lehmiller para su libro ‘Tell Me What You Want’, una de cada siete personas confiesa haber tenido fantasías sexuales relacionadas con los pies.



(Puede interesarle: Vendedora de KFC se volvió modelo de OnlyFans: esta es la fortuna que se gana al día).



Finalmente, y para cambiar de tema, Khloé se refirió a su relación actual con su expareja y padre de sus dos hijos, el basquetbolista Tristan Thompson. Kardashian se separó de Thompson después de que una demanda revelara que él había tenido un hijo con otra mujer estando con Khloé.



“Estoy muy orgullosa de dónde estoy con Tristan. Es difícil, pero haría lo que sea por mis hijos. (...) Creo que lo mejor que aprendí este año fue que nada puede romperme a mí ni a mi espíritu”, confesó la celebridad.

Kim Kardashian estaba drogada cuando se casó a los 19 años

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Aitana habló de Sebastián Yatra y el fin de su relación: ‘Nos llevamos súper bien’

Estudio revela cuál alimento es el más saludable: es una verdura que casi nadie come

Día de las velitas: estos son los colores y sus significados para pedir deseos