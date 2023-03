El creador de contenido Khaby Lame es una de las personas más seguidas en la aplicación de TikTok. En sus redes sociales, el joven suele crear diferentes videos de comedia en los que desmiente hacks virales, sin embargo, su particular forma de hacerlo ha hecho que se vuelva bastante popular, ya que no utiliza ni una sola palabra y simplemente hace uso de mímicas o gestos.

En esta última semana, Lame se ha vuelto tendencia al confirmarse que será uno de los miembros del jurado en ‘Italia’s Got Talent’, lo que ha causado gran emoción en sus seguidores, pues por fin le podrán conocer la voz al ‘tiktoker’.



Khaby es un ex trabajador de una fábrica en la ciudad industrial de Chivasso, al norte de Italia. Cuando se quedó sin trabajo, dedicó gran parte de su tiempo ha crear videos en las funciones de ‘duet’ o ‘stitch’ de la aplicación en los que reaccionaba a trucos que eran absurdamente complicados.



El joven de Senegal respondía a estos clips sin palabras, solo utilizaba gestos faciales y desempeñaba la misma tarea de una forma mucho más sencilla. Su contenido se volvió extremadamente viral y hoy en día tiene más de 155 millones de seguidores en la aplicación.



Incluso, Lame tuvo la oportunidad de ser miembro del jurado #TikTokShoirtFilm del Festival de Cine de Cannes, una competencia global en la aplicación de cortometrajes verticales. También, ha realizado trabajos con diferentes artistas como: J Balvin, Jason Derulo, Snoop Dog, entre otros.



Ahora bien, a través de las redes sociales del show televisivo, que también se podrá disfrutar en la aplicación de Disney Plus, se ha dado conocer el panel de jurados de esta nueva edición de ‘Italia’s Got Talent’ entre ellos se encuentra Khaby Lame, la cantante pop y estrella de realities Elettra Lamborghini, la productora de discos Mara Maionchi y el comediante y actor Frank Matano. Por otro lado, la conducción del programa estará a cargo de Aurora Leone y Gianluca Fru.



Hasta el momento, se han revelado muy pocos detalles de cómo será el programa que buscará diferentes talentos como: baile, canto, actuación, entre otros, a lo largo de Italia. Se desconoce la fecha exacta en la que se estrenará este reality show, pero se sabe que las audiciones comenzarán en la ciudad de Avellino, en el sur de Italia, cerca de Nápoles.

