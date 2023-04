Kentucky Fried Chicken, más conocido por su sigla KFC, es una de las compañías de pollo frito más grandes de todo el mundo, con sucursales en decenas de países.



Esta multinacional estadounidense estaría adelantando procesos judiciales en contra de una tiktoker luego de que esparciera información falsa sobre un supuesto 'refill' o "relleno" de las cubetas de pollo gratis.

Se trata de Melissa (@marketingconmelissa), quien afirmó en un video actuado que si un cliente de KFC se acercaba a la barra del restaurante y alegaba haber terminado su pollo podía pedir 'refill' gratis.



Según la dramatización de la chica, bastaría con mostrar la factura de la compra original al encargado antes de que transcurran 60 minutos de esa transacción para hacerse con la promoción.



En su clip, Melissa asegura que esto además es un "requisito" dentro de las políticas de la compañía, y la única condición es que el cliente no salga del establecimiento.



A pesar de que en su video termina teniendo la razón y una cubeta de pollo gratis, parece que tras la publicación y viralización de su video a ella no le irá tan bien como a sus personajes.

No hay y marketing con melisa esta de camino a los tribunales. — KFC (@KFC_ES) April 10, 2023

A través de su cuenta oficial de Twitter España, KFC publicó una conversación con un seguidor, en el que este pregunta si existe realmente en el país vasco el 'refill' de la cubeta de pollo dentro del periodo de una hora.



Este seguidor asegura en el mensaje que publicó KFC que ha revisado sus políticas pero no ha visto nada sobre esta información.



En ese sentido, la imagen de la duda del cliente es acompañada con el texto: "Fuente(s): lo vi en un tiktok", de forma sarcástica, como suelen ser las publicaciones de la empresa en esta red social.



Al tuit de KFC, donde además añade la multinacional que esto solo se trata de "la política secreta de arruinar el negocio", otro internauta respondió con el video de Melissa, preguntando nuevamente si no existe el famoso relleno del que habla la creadora de contenido.La compañía respondió a este segundo cliente siendo mucho más clara y sin sarcasmo, y afirmó que "no hay" tal cosa, además de que "marketing con Melissa (el nombre de la cuenta de la chica) está de camino a los tribunales".

Ah si la política secreta de arruinar el negocio — KFC (@KFC_ES) April 10, 2023

Así, el trino de KFC da a entender que sus abogados estarían adelantando acciones legales para castigar a la tiktoker por la información falsa sobre su marca y sus productos.



Asimismo, en otro comentario en el mismo post, donde un usuario repite la pregunta de los dos primeros sobre si existe o no esta promoción, KFC remató con sarcasmo: "Sí, te dan un bucket de aire".



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

