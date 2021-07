KFC bromea con Messi tras quedar en 'libertad' con el Barcelona 

Con una fotografìa del joven que por su parecido físico es el ‘doble’ del famoso jugador de fútbol argentino Lionel Messi, la cadena de restaurantes de pollo KFC no se quedó sin especular sobre el futuro del deportista tras la noticia de que el FC Barcelona, el equipo donde ha desarrollado toda su carrera, le dio su ‘libertad’.

Hasta el momento no se conoce el rumbo que tomará el seis veces ganador del Balón de Oro y uno de los mejores futbolistas del mundo. Las redes sociales se han llenado de especulaciones al respecto y es que no es para menos, pues es casi ‘imposible’ imaginarse a Messi jugando en otro equipo que no sea el ‘culé’.



El futuro de Lionel Messi ha llenado de incertidumbre a los aficionados del fútbol. De acuerdo con información de la prensa experta en esta materia, Messi ya tiene desde hace algún tiempo una propuesta de renovación con el Barcelona, que estaría “pendiente de algunos flecos” para su firma.



No obstante y a propósito de la incertidumbre de los hinchas y la prensa deportiva, Twitter fue la plataforma perfecta para que KFC ‘hiciera de las suyas’ con el inesperado anuncio, pues aprovechó la coyuntura del argentino para hacerle una particular invitación.



"¡Bienvenido al equipo, Messi!" fue el mensaje de la marca, el cual acompañó con una fotografía de un joven en Brasil que se ha hecho popular por su parecido físico con Lionel Messi.



