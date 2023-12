Kevin Spacey vuelve aparecer con peculiar mensaje navideño

El polémico actor Kevin Spacey reapareció con un particular mensaje de Navidad, tras una larga temporada alejado de las cámaras, luego de ser acusado de acoso y abuso sexual y ser absuelto de todos los cargos en el Reino Unido.



El protagonista de la afamada serie ‘House of Cards’ regresó a su canal de YouTube simulando una entrevista con el periodista Tucker Carlson, mientras personifica su icónico papel de Frank Underwood, el político inescrupuloso del famoso programa de televisión.

Como una especie de ‘performance’ el actor entabló una conversación con Carlson sobre las próximas elecciones presidenciales de 2024, con la ironía y la malicia que lo caracterizaba y que no interpretaba desde que tuvo que abandonar el personaje sin que la serie hubiese finalizado, después de ser despedido por Netflix tras el escándalo del denuncio de abuso sexual en 2017.



La estrella de Hollywood compartió un clip de siete minutos titulado ‘Being Frank With Tucker’, en el que el periodista da inicio a la charla con su invitado preguntando al intérprete si Underwood consideraría la posibilidad de postularse a presidente en las próximas elecciones de 2024.



“Bueno, eso realmente sería una decisión de la gente. No es algo en lo que realmente piense o quiera hacer”, responde Spacey con el característico acento de su personaje, antes de girarse hacia la cámara, con un guiño a su participación en la serie.



“Arrojar ideas ridículas no es nada nuevo y siempre deberían tener ese derecho, pero el problema está en algún momento en el camino en el que comenzamos a escuchar y debemos recordar las palabras destacadas de Benjamín Franklin, quien dijo: "no creas nada de lo que escuchas”, dice en uno de los fragmentos.

Así mismo, aprovechó para lanzarle una pulla a la plataforma de ‘streaming’ sobre su despedido desde el protagonismo de Underwood: “Es extraño que (Netflix) haya decidido cortar públicamente los lazos conmigo basándose únicamente en acusaciones, acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas porque no creo que haya ninguna duda”, expresó el actor.



Refiriéndose al éxito inicial que ‘House of Cards’ le trajo a la plataforma, agregó rotundamente: “Netflix existe gracias a mí. Los puse en el mapa y trataron de enterrarme”.



Spacey fue despedido de la serie después de numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada. En julio de 2023, un jurado declaró al actor inocente de los 12 cargos de agresión sexual que pesaban en su contra en un juicio realizado en el Reino Unido.



En 2022, ganó una demanda civil de 40 millones de dólares contra el actor Anthony Rapp, quien lo había acusado de abuso y agresión sexual por hechos presuntamente ocurridos en 1986.

Kevin Spacey había sido objeto de varias denuncias en Estados Unidos por acoso y agresión sexual en 2017. Foto: Neil Hall. EFE

En el video, Spacey y Carlson dialogan sobre el hecho compartido de que ambos fueron despedidos de sus respectivos empleos. Cabe recordar que el presentador -autor de una comentada entrevista a Javier Milei- también fue apartado de su trabajo. En su caso, de la cadena 'Fox News' en abril de 2023, por alimentar la teoría del fraude electoral en las elecciones de 2020 entre Joe Biden y Donald Trump.



“Aquí estamos, Tucker, más grandes que nunca”, dice Spacey en el video dirigiéndose a su ficticio entrevistador, aunque las líneas de la conversación se desdibujan a lo largo de la charla.



En la entrevista, Carlson también le pregunta al artista cuándo retornará al trabajo, ante lo que Spacey responde que este video es parte del comienzo y agrega que la entrevista representa una suerte de episodio ficticio mezclado con realidad: “Voy a desempeñar cualquier papel que el público quiera que desempeñe”, afirma.



Cabe señalar que el pasado mes de julio, la cuenta oficial de Twitter del personaje Frank Underwood posteó un tweet, que recibió varios comentarios de sus fans, donde le solicitaron una nueva temporada de ‘House of Cards’ y que incluya su participación.



“Bienvenido, presidente”; “Te necesitamos de regreso”; “¡Vamos, Frank, ¡vamos!”; “Hacé que ocurra, Netflix”, reaccionaron los seguidores a la publicación, en la que se pudo ver una foto de Underwood como aspirante a la presidencia.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL CON INFORMACIÓN DE LA NACIÓN

EL TIEMPO

