El actor estadounidense Kevin Spacey, que está siendo procesado por la justicia británica por presuntas agresiones sexuales a tres hombres, se enfrentará a nuevos cargos por el mismo motivo, anunció este miércoles la Fiscalía.



Los responsables de la fiscalía de la corona (CPS) han "autorizado cargos penales adicionales contra Kevin Spacey, de 63 años, por varias agresiones sexuales a un hombre entre 2001 y 2004", informó en un comunicado el servicio encargado de las causas más sensibles en el Reino Unido.



El actor está también acusado de haber obligado a esa persona a "participar en una relación sexual no consentida", agrega el CPS. Spacey, ganador de dos Oscar, por ‘Belleza americana’ (1999) y ‘Sospechosos habituales’ (1995), ya está siendo procesado por la justicia británica por cuatro presuntas agresiones a tres hombres entre marzo de 2005 y abril de 2013, cuando era director del célebre teatro londinense Old Vic.



Durante una vista preliminar celebrada en julio se declaró inocente de todos los cargos. El proceso debe celebrarse en junio de 2023. Spacey había sido objeto de varias denuncias en Estados Unidos por acoso y agresión sexual en 2017.



El pasado octubre, la justicia neoyorquina lo absolvió en un proceso civil por tocamientos sexuales al actor Anthony Rapp hace 36 años durante una velada en Manhattan. Spacey fue inicialmente acusado en el estado de Massachusetts de haber puesto las manos en el sexo de un muchacho de 18 años en un bar, después de emborracharlo, en julio de 2016.



Estos cargos fueron retirados en 2019. La ola de acusaciones que destrozó su exitosa carrera correspondió con el surgimiento del movimiento #MeToo, que nació en 2017 a partir del caso del todopoderoso productor de cine estadounidense Harvey Weinstein.



Como consecuencia, Spacey fue despedido de la serie de Netflix ‘House of Cards’, donde interpretaba al personaje protagonista, y quedó fuera de una película de Ridley Scott, ‘Todo el dinero del mundo’, en la que fue reemplazado por el actor canadiense Christopher Plummer.

AFP