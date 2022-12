Kevin Roldán es uno de los reguetoneros más polémicos de Colombia. Hace precisamente un año estaba en el ojo público por protagonizar varias polémicas relacionadas con acoso sexual y maltrato desde el inicio de su carrera en el género urbano. Ha sido denunciado por varias mujeres tanto aquí, en su país natal, como en Chile.



Ahora, al parecer, está en problemas financieros y podría perder su lujosa mansión.

Según dijo en entrevista con EL TIEMPO, la disquera que fundó en 2020, King Records, va 'viento en popa'. Roldan ha ayudado a consolidar la carrera de varios artistas emergentes y en octubre del presente año sacó su último álbum EP, Hits Music Vol. 1. Uno de sus asociados más reconocidos es el paisa Ryan Castro.



"Mi sueño siempre fue ser un artista, un rapero reconocido a nivel mundial, pero también quería convertirme en un empresario grande dentro de la industria. Tengo la bendición de ser uno de los pocos que puede sacar su EP bajo su propia compañía", expresó en conversación con este diario.

Pero, al parecer, esta nueva faceta de empresario no le alcanza para mantener la lujosa vida que lleva; llena de suntuosidades como relojes caros, cadenas de oro, aviones privados, vehículos del alta gama y una opulenta mansión.



(Le puede interesar: 'Tití me preguntó' es la mejor canción del 2022, según la revista 'Time').



De acuerdo con información obtenida por el programa 'Lo Sé Todo', el cantante adeudaría una cuantiosa suma de dinero, razón por la cual su vivienda estaría en proceso de embargo.



"Los negocios de Kevin Roldan no estarían tan efectivos y productivos como quieren hacerlo parecer", dice el presentador del programa de 'Canal 1', quien también aseguró que cabe la posibilidad de que "echen mano" de sus otras propiedades para subsanar sus obligaciones monetarias.

(No deje de leer: ‘Este álbum empezó como un sueño chiquito y ahora es tendencia’: Kevin Roldán).

Finalmente, el periodista especializado en temas de farándula aclaró que el reguetonero no se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera que lo haga en las próxima horas.

