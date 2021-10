Kevin Roldán respondió a las acusaciones de acoso sexual y maltrato

El cantante urbano Kevin Roldán, recordado por canciones como 'PPP' y 'Salgamos', ha sido protagonista de varias polémicas relacionadas con acoso sexual y maltrato a lo largo de su carrera.



Sin embargo, antes no se había pronunciado públicamente explicando su versión de los hechos.



(Además: Marbelle se cayó durante presentación en Medellín: 'Nunca me había pasado').

"Sí fui una persona egocéntrica, pero nunca tampoco al nivel en el que se ha hablado de mí", dijo el cantante para empezar sus declaraciones, en una entrevista con el programa 'La Red'.



Roldán, de 28 años, vivió su primera denuncia en 2015, año en el que estaba en un 'boom' de su carrera debido a la viralización de un video en el que cantaba en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. En ese tiempo fue detenido después de un concierto por, presuntamente, pegarle a una modelo en Chile.



"No pasó nada, si yo la hubiera golpeado a ella, a esta niña que dicen de Chile, yo estuviera preso. (...) Lastimosamente cometí un error que no lo volví a cometer, que fue invitar a niñas del concierto al hotel. Entonces yo estaba sin camisa en un lado de la 'suite', en la piscina, y yo me acuerdo que esta mujer quería como foto conmigo pero yo no quería. Cuando después fue que pasó eso", dijo Roldán.



(Lea también: 'Suso' le da millonaria suma a Amparo Grisales por chistes sobre ella).



"Ya llegó ahí la Policía y todo eso (...) Ella me decía arrodíllate y pídeme perdón, y yo como, pero porque me voy a arrodillar, yo que te hice (...) A mí sí me causó susto eso, yo dije de pronto puede que ella misma se haga daño y yo re asustado. Cuando gracias a Dios, el del lugar me dijo ya se puede ir", agregó.

Tres años después, en mayo del 2018, también en Chile, Roldán estuvo involucrado en un nuevo escándalo. Esta vez, por supuestamente acosar a dos menores de edad y ofrecerles boletas para uno de sus conciertos a cambio de favores sexuales.



"Yo jamás ofrecería boletas ni plata. Yo nunca he sido una persona de ofrecer dinero por sexo o nada. A mí me gustan las relaciones reales. A mí me gustan las relaciones donde yo sienta la energía de la persona, yo no voy a hacer el amor con una persona que acabo de conocer (...) Yo sí he dado regalos, pero a mis novias. Yo no tengo tiempo de estar con fanáticas", aseguró en 'La Red'.

(De interés: MasterChef: el 'bailecito' de Frank y los memes tras conocer otro finalista).



Por otro lado, en 2019, la empresaria chilena Natalia Casas Cordero acusó a Roldán de acoso sexual.



"Aquí en Colombia se ha sabido más o menos cómo es que me gustan a mí las mujeres, jóvenes, bonitas. Yo no tengo que acosar a nadie y menos a una señora. (...) Hay personas que simplemente quieren fama", dijo el artista sobre el caso.

Pero el cantante no solo ha tenido problemas en Chile, pues, en Colombia, su país natal, fue acusado de maltrato intrafamiliar por su expareja, quien estaba embarazada, en 2019.



Según el documento de la Fiscalía, Roldán golpeaba a la víctima de manera sistemática y, en una ocasión, habría abusado de ella.



"En todas las relaciones hay problemas, pero nunca problemas más allá (...) Ella, que es la mamá de uno de mis hijos, sabe que yo la quiero mucho y que siempre va a contar conmigo", afirmó Roldán.



De hecho, la mujer desmintió la presunta agresión en un video y aseguró que hizo la denuncia por "rabia" y por "celos". Así las cosas, el caso se cerró en la Fiscalía.



(Le puede interesar: Masterchef: Carla Giraldo respondió que haría con el dinero del concurso).

Tan solo unos días después, el cantante fue acusado nuevamente de acoso sexual hacia una mujer, quien presuntamente era parte de su 'staff' y dio su testimonio anónimo en 'La Red'.



"Si es verdad porque no se muestra. (...) Me sentí como un poco triste, me entiendes, pa' qué tanto trabajo, tantas horas sin dormir. Pa' qué sacrificaste tu juventud, tu niñez, hiciste todo eso para que la gente terminara con una imagen de ti tan fea", añadió Roldán.



Acto seguido, le preguntaron por otro de sus más famosos escándalos: el video sexual que se difundió en redes sociales.



"A mí se me dañó el celular, se me cayó en la piscina, y no sabemos en qué momento. Si fue la gente del equipo que lo mandó a arreglar o allá en donde lo arreglaron, y se filtró (...) Yo ahí sí salí, yo dije, el que diga que no se ha filmado alguna vez o algo así, eso es mentira, en algún momento somos jóvenes. Aunque ya no lo hago, ya no me filmo, como que ya aprendí", dijo.



(Puede leer: Alec Baldwin: así habría ocurrido accidente mortal en el set de grabación).



Finalmente, Roldán dijo que, aunque cantantes importantes como Alejandro Sanz lo rechazaron por su escándalos, ahora está "trabajando proyectos muy grandes con artistas super brutales".



El cantante, además, se refirió a la muerte de su padre, quien falleció en abril de este año a causa del covid-19. Aseguró que fue la noticia más difícil que ha recibido, pero que quiere "cumplir el sueño de él, honrar su nombre, honrar su legado", por lo que trabaja cada día para ser "mejor persona".

ELTIEMPO.COM

