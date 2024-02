¿Kevin Roldán estaría pasando por dificultades económicas? Esto es lo que se sabe

A través de ‘Lo sé todo’, el presentador Ariel Osorio contó que el reconocido cantante de reguetón Kevin Roldán estaría pasando por un mal momento económico y, de paso, fue embargado hace unos días.

“Ha llegado a nuestra sala de redacción el documento de la diligencia judicial. Esto no es un runrún, un boca a boca, no, es una diligencia judicial de embargo con el cual se habría efectuado este embargo el pasado lunes (12 de febrero)”, dijo Osorio.



(Lea también: Kevin Roldán habla de las acusaciones de acoso sexual y maltrato).

Ahí, Alejandra Serje leyó unos apartados del documento en el que se expresaba que el bien inmueble fue incautado por la Alcaldía de Medellín.



“El 12 de febrero de 2024 a partir de las 11 a.m. se llevará a cabo diligencia de secuestro sobre el bien inmueble, identificado con folio de matrícula inmobiliaria (...), situado en la carrera (...) en la ciudad de Medellín, de propiedad del señor Ronny Kevin Roldán, programada por la Alcaldía de Medellín, conforme al auto No. (...) del 5 de febrero de 2024”, dice el documento que se mostró en ‘Lo sé todo’.

Kevin Roldán fue demandado

De la misma manera, las autoridades solicitaban que una persona mayor de edad estuviera asignada para atender la diligencia de allanamiento.



(Le podría interesar: Kevin Roldán captó en video angustiosos momentos que vivió en incidente de avión).



Ariel Osorio agregó que, desde el programa se comunicaron con Kevin Roldán, no obstante, no quiso dar declaraciones públicas por el momento, pero sí dejó claro que el bien incautado fue un lote en la capital de Antioquia.

Seguidamente, el presentador atendió una llamada en vivo con Jair Sánchez, el empresario que demandó al artista por incumplir con un compromiso laboral que tenían.



La persona tras el teléfono detalló que su relación con Roldán era internacionalizar su carrera musical, pero antes de pandemia el vallecaucano quería tener una presentación en el Movistar Arena, algo que para Sánchez era “ligas mayores”.

Kevin se habría comprometido a dar parte del dinero que se necesitaba para el concierto, pero los cheques que les giraba salían “malos”.



Igualmente, el cantante prometió a otros artistas para el evento, según dijo el empresario, sin embargo, al verificar, nadie estaba siendo contratado.

Fue ahí cuando Jair Sánchez y la empresa en la que trabaja, tomaron la decisión de demandarlo.



“Hemos tratado de hablar con la mánager actualmente y siempre han sido groseros y pues no sé si es la forma adecuada de arreglar (...) siempre nos dicen ‘le vamos a girar, le vamos a girar’ y dura un año, seis meses, ocho meses, entonces tuvimos que acudir a la ley”, se le escuchó decir al empresario en la llamada.



(No deje de leer: ‘Este álbum empezó como un sueño chiquito y ahora es tendencia’: Kevin Roldán).



Sobre la situación financiera actual de Kevin Roldán, Jair Sánchez dijo no conocer a profundidad, pero no descarta que le vaya bien gracias a su fama y fanáticos.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Lo mordió una serpiente y descubrieron cinco especies desconocidas para la ciencia

¿Por qué a los perros no les agradan ciertas personas? Lo que dicen expertos

¿Quiénes en 'La casa de los famosos' creen que encontrarán el amor en el concurso?