Kevin Costner sospecha que su exesposa le fue infiel con un hombre cercano

Después de 19 años de matrimonio y tres hijos en común, el actor Kevin Costner y Christine Baumgartner firmaron su divorcio en septiembre de 2023, tras meses de una relación que parecía inquebrantable.



Sin embargo, recientemente se ha revelado quién habría sido el tercero en discordia que habría contribuido a la ruptura de la pareja, y según diversos medios estadounidenses, se trata de un hombre muy cercano al matrimonio.

La relación entre Kevin Costner, de 69 años, y la modelo de 49 años, Christine Baumgartner, duró casi dos décadas, durante las cuales tuvieron tres hijos en común: Cayden Wyatt de 16, Hayes Logan de 14 y Grace Avery de 13. Durante mucho tiempo, mantuvieron un vínculo cercano y apasionado, hasta que algo cambió de manera drástica.



Los documentos del divorcio y la subsiguiente batalla legal por la división de bienes revelaron que Costner aseguraba que Christine insistía en separarse, pero él no comprendía la verdadera razón detrás de esa decisión.



A pesar de sus sospechas, nunca pudo confirmar los rumores de una posible infidelidad. Sin embargo, el actor apuntó a su vecino Josh Connor como el posible amante de su exesposa.

El medio estadounidense ‘US Weekly’, citando fuentes cercanas, afirmó que "su estrecha relación era el elefante en la habitación del que todo el mundo hablaba".



Esta situación habría inquietado profundamente a Kevin Costner, quien durante el proceso judicial evitó confirmar sus suposiciones y presuntas percepciones debido a la falta de pruebas de infidelidad. Es relevante mencionar que, antes de casarse, ambos habían firmado un acuerdo prenupcial que abordaba específicamente este tema.



Los rumores cobraron más fuerza cuando, a mediados del año pasado, Christine y Josh viajaron juntos a Hawái. Lo que inicialmente se presentó como una salida entre amigos se convirtió posteriormente en el inicio de una relación que continúa hasta el día de hoy.

Fue este hecho el que llevó a Kevin Costner a señalar a su vecino como el presunto causante de su divorcio debido a un supuesto encuentro extramatrimonial.



En agosto, la revista ‘People’ publicó las solicitudes presentadas por los abogados de Christine, quienes instaron al actor a presentar pruebas fehacientes de la infidelidad. Hasta ese momento, la atención no se había centrado en Josh Connor.



"Kevin no sabe con certeza si Christine mantuvo alguna 'relación romántica extramatrimonial' antes de la separación y, en caso afirmativo, si gastó parte de su dinero o cargó algún gasto relacionado con su(s) aventura(s) en tarjetas de crédito pagadas por él", declararon los abogados en una de las audiencias.

Kevin Costner llegó a un acuerdo con su exesposa Christine Baumgartner y le pagará $129,755 mensuales en pensión alimentaria para sus 3 hijos.



Afirmaron además que Kevin no tenía documentos que respaldaran sus afirmaciones sobre las "relaciones románticas extramatrimoniales" de Christine, ya que él no participó en ninguna.



No obstante, una fuente anónima que proporcionó detalles exclusivos a 'Us Weekly' expresó: "Christine no cree que Kevin tenga nada de lo que quejarse. Josh ha sido un apoyo constante para Christine durante todo el proceso de divorcio. Si Kevin tiene algún problema con eso, es su problema".



Según informaciones no confirmadas, la relación de amistad entre Christine y Josh se volvió más cercana cuando él le prestó 20.000 dólares a la modelo, la mitad de los cuales ella utilizó para ayudar a su madre. Sin embargo, esta información tampoco ha sido corroborada.

A pesar de que el tiempo ha pasado desde su divorcio, de que ambos han acordado una pensión de manutención de 68.000 dólares al mes para sus hijos, y de que Kevin Costner ha encontrado una nueva pareja, él sigue sugiriendo que pudo haber sido engañado por su exesposa ante sus propios ojos.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información del sitio oficial de La Nación (Argentina), y contó con la revisión de la periodista y un editor.