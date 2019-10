Glorias de la televisión que se robaron el corazón de los colombianos

Nestor Gómez / EL TIEMPO

Y como no recordar a Gerardo de Francisco, el galán de la década de los 80 y 90. "No sé si hay menos trabajo, pero ha mermado mucho la utilización de los viejos en la televisión. Los papeles para los mayores son muy pocos y cortos, uno no puede vivir de eso, esperando dos años para que lo llamen por un papelito. Yo ya hice el duelo y me dediqué a mis cosas", afirmó en el programa 'La Red'.



'Café, con aroma de mujer', 'Azúcar' y 'Quieta Margarita', son algunas de las producciones destacadas en las que apareció. 'Un sueño llamado salsa', en el 2010, es la última novela en la que actuó como Danilo Wilkins.