Lata de cerveza delató a asesino que cometió su crimen hace 25 años

Las pruebas de ADN recogidas de una lata de cerveza que un hombre bebió y arrojó a la basura sirvieron a la policía para arrestar al presunto culpable de un crimen cometido en 1996 en una tienda del condado de Orange, en el centro de Florida, Estados Unidos.

Kenneth Stouhg Jr., de 54 años, fue detenido este martes en el citado condado y acusado 25 años después del brutal asesinato a puñaladas de un empleado de la pequeña tienda de conveniencia Lil' Champ.



La tienda de alimentos Lil 'Champ en Orlando se muestra la mañana del 3 de febrero de 1996. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Orange

¿Qué pasó hace 25 años?

Corría 1996 cuando llegaron informes a la policía de un asesinato que había ocurrido en una tienda del condado de Orange, Florida (EE. UU.).



El brutal crimen, que se cometió con 73 puñaladas sobre la víctima, se había ejecutado en uno de los baños del lugar.



Brian Savelli, el detective de la oficina del alguacil del condado de Orange, dijo: “El hombre fue apuñalado 73 veces. Más en el torso, y su garganta estaba realmente cortada. Fue una escena muy espantosa y violenta ”.



“El cilindro de la llave de la puerta principal, la barra de empuje de la puerta, una máquina de lotería detrás del mostrador y la manija de un congelador de bebidas se enviaron al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para su análisis en 1996”, publicó la estación de televisión ‘Kiro 7’.



Sin embargo, para ese tiempo, las investigaciones eran limitadas por temas de tecnología.



Por lo tanto, los detectives sabían que parte de la sangre era de la víctima, Terrence Paquette, un empleado de la tienda, pero el resto era de otro ser humano que permanecía en el anonimato.



Pese a los esfuerzos de los detectives por encontrar al individuo que había cometido el cruel ataque, todo terminó archivado como “caso frío".



“En 2003 el caso fue reabierto y los investigadores aplicaron tecnología de genealogía genética para intentar identificar al criminal”, informó el citado medio.

¿Quién era la persona detrás del interrogante?

Kenneth Stouhg, de 54 años Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Orange

En 2021, las autoridades encargadas de la investigación encontraron una pista contundente gracias a una base de datos genealógica.



El acercamiento al presunto sospechoso cerraba el ‘radar’ a dos personas: Kenneth Sough Jr y Carol Ann Crawford, una pareja que aparentaba tener una vida convencional.



Así que se iniciaron las investigaciones para ubicar a los sospechosos. Kenneth Stough Jr vivía en la ciudad floridana de Eustis.



Los detectives realizaron el seguimiento pertinente y encontraron la oportunidad perfecta para desenmascarar al criminal.

Una lata de cerveza resuelve el caso

El hecho de que no hagamos un arresto en un caso en un día o unas semanas o incluso unos meses no significa que renunciemos a nuestras víctimas y sus familias FACEBOOK

TWITTER

Kenneth Stough Jr. estaba tomando una cerveza que marcaría el inició de su condena.



Cuando el sospechoso terminó de beber, botó el envase a la basura.



Los policías que lo espiaban tomaron la lata y la pasaron por pruebas de ADN, las cuales coincidieron rotundamente con las muestras de sangre tomadas en aquella terrible escena del crimen de años atrás.



Según la reseña de diversos medios locales, el implicado enfrentaría cargos por asesinato en primer grado y robo con arma mortal.



John Mina, alguacil del condado de Orange, resaltó: “El hecho de que no hagamos un arresto en un caso en un día o unas semanas o incluso unos meses no significa que renunciemos a nuestras víctimas y sus familias”.



El mismo Mina lo dijo: la justicia llega, a veces 25 años tarde, pero llega.

Archivos caso Paquette Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Orange

Más detalles sobre el crimen de 1996

Terrence Paquette fue asesinado a manos de Kenneth Sough Jr. en 1996. Foto: Twitter:@OrangeCoSheriff

Todo indica que el macabro desenlace empezó como un robo.



Paquette, la víctima, estaba realizando sus tareas matutinas durante aquel fatídico día.



Llegó a la tienda, llamada Lil 'Champ, entre las 5 am y las 6 am, como lo hacía normalmente.



El laboratorio privado Othram, especializado en genealogía genética, relató en un comunicado que Paquette “solo se había mudado a Orlando unos años antes, trabajaba 60 horas a la semana y no tenía muchos asociados conocidos”.



El aviso de que algo extraño pasaba fue dado por una persona que pasaba por la tienda.



Cuando las autoridades llegaron al lugar notaron que en la entrada estaban dos vehículos que esperaban a Paquette para recoger el depósito del negocio.



Además en el lugar estaba el carro de la víctima estacionado, señal inequívoca de que estaba en el negocio para atenderlos. Tras varios intentos y llamados sin respuesta al interior de la tienda, los agentes decidieron entrar.



Carro de la víctima Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Orange

“Un empleado de Lil 'Champ que vivía cerca pasó conduciendo y vio la creciente presencia policial'', dice la declaración jurada .



“El hombre, que había cerrado la tienda la noche anterior, proporcionó una llave para que los agentes entraran”, informó la estación de televisión ‘Kiro 7’.



Fue en ese momento que las autoridades encontraron el cuerpo tendido en el suelo y notaron que el asesino había robado mil dólares (más de 3.8 millones de pesos colombianos al cambio actual).



La terrible escena ha sido descrita de múltiples maneras conforme pasó el tiempo y los informes forenses se llenaban de telarañas. Se extraviaban en el olvido.



Había un asesinado. También un móvil -el presunto robo- y miles de marcas de lucha y ataque. Sin embargo, nada era lo suficientemente concluyente para resolver el caso.



Excepto lo impensado: una inocente lata de cerveza que llegó 25 años después a ‘rendir su testimonio’.

