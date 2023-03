El mes pasado, la famosa modelo Kendall Jenner y el reconocido cantante Bad Bunny se convirtieron en tendencia en las redes sociales, luego de que una cuenta estadounidense filtra que ambos fueron vistos supuestamente besándose en The Bird Streets Club en West Hollywood.



Después de conocerse esta noticia, los medios de comunicación no tardaron en encontrar más información, pues varios portales aseguraron que el cantante y la modelo se encontraban en una doble cita con la mejor amiga de Kendall, Hailey Bieber, y su famoso esposo Justin Bieber.

Se rumorea que las celebridades están iniciando un romance. Foto: Instagram: @kendalljenner / @badbunnypr

Sus nombres no pararon de sonar por todo lado, porque nadie podía creer que estas dos celebridades pudieran llegar a estar juntos, y aunque su relación aún está en veremos, podría dar un giro de 180 grados.



Este romance tan repentino entre la estadounidense y el puertorriqueño, podría dejar de ser solo un rumor, debido a que un informante cercano a la modelo reveló varios aspectos de cómo se está sintiendo actualmente Kendall con su vida amorosa.



“Las cosas no son oficiales entre Kendall y Bad Bunny, pero se ven regularmente y se conocen mejor”, aseguró una fuente al medio estadounidense ‘Us Weekly’.

Bad bunny y kendall Jenner siendo novios es de las parejas más random y menos se imaginaba, el 2023 está potente pic.twitter.com/JZpeASktoK — Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 8, 2023

Dejando claro que los sentimientos de Kendall hacia Benito Martinez, nombre del cantante, están comenzando a florecer, después de su ruptura con el basquetbolista Devin Booker.



Este informante aseguró que la conocida empresaria no tenía planeado salir con nadie, ni buscar un nuevo amor, pero sus sentimientos hacia Bad Bunny están creciendo por pasar tanto tiempo juntos.



"No es superserio, pero a ella le gusta y está abierta a ver a dónde van las cosas con él", dice la fuente sobre la relación entre los dos. “Kendall aprecia cómo la trata con respeto y la hace reír”, concluyó.



El informante no paró de dar exclusivas y dio información crucial sobre esta nueva pareja, ya que agregó: “Él es muy encantador y ella piensa que es un gran tipo. Aunque, las cosas todavía son bastante nuevas, definitivamente ve potencial”, dejando claro que la modelo está comenzando a ver con buenos ojos a esta estrella mundial.

como bad bunny esté saliendo con kendall jenner me pego un tiro pic.twitter.com/tzOj5BLMAR — αfrι🥀 (@cringosa) March 9, 2023

Por parte del ‘Conejo Malo’ no se tiene mucha información, pero lo que se sabe, es que no se ha visto recientemente con su actual novia Gabriela Berlingeri, haciendo entender que tal vez su separación es un hecho real.



Kendall, de momento, no ha confirmado nada de su relación pasada, ni la que ahora podría tener con el cantante puertorriqueño, ya que la creadora del tequila 818 desea tener su vida amorosa en privado desde hace bastante tiempo.



“Para mí, muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y mis relaciones, y personalmente creo que mostrar las cosas al público hace que todo sea mucho más complicado”, expresó enojada la modelo número uno del mundo al medio 'Us Weekly'.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos saliendo del After-Party de los Oscars anoche. 📸 pic.twitter.com/EJYuQgZrkT — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) March 13, 2023

