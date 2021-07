¿Qué pasó con los actores de la serie ‘Kenan y Kel’?

‘Kenan y Kel’ fue una reconocida comedia estadounidense de la década de los 90. Este programa de televisión relataba las aventuras de dos amigos que vivían en la ciudad de Chicago.



El primer capítulo de esta producción se estrenó en 1996 y la última emisión fue en el año 2000.



En total fueron 62 episodios.

En Latinoamérica, ‘Kenan y Kel’ fue emitida en el canal ‘Nickelodeon’. Aunque ya pasaron más de dos décadas desde su estreno, es probable que muchos seguidores todavía recuerden detalles como, por ejemplo, el particular gusto de ‘Kel’ por la soda de naranja.



También se preguntarán qué hacen en la actualidad los actores y actrices de esta comedia.

Kenan Thompson

Este actor estadounidense, oriundo de la ciudad de Atlanta, fue el encargado de interpretar a ‘Kenan’ en este programa de televisión.



Tras la conclusión de esta comedia, Thompson, quien nació el 10 de mayo de 1978, actuó en otras producciones y películas como ‘Felicity’ (2001), ‘Gordo mentiroso’ (2002), ‘Serpientes en el avión’ (2006), ‘Psych’ (2009) y ‘The Opposite Sex’ (2014).



También prestó su voz para algunas películas animadas como ‘El Grinch’ (2018) y ‘Trolls 2’ (2020).

Actualmente, Kenan Thompson tiene 43 años. Foto: Nickelodeon - Instagram: @kenanthompson

En la actualidad protagoniza una serie que lleva su nombre y por la cual, recientemente, fue nominado a un premio Emmy en la categoría de ‘Mejor actor de comedia’.



Thompson tiene 43 años.

Kel Mitchell

Este actor norteamericano nació en la ciudad de Chicago y fue el responsable de encarnar a ‘Kel’.



Tras cerrar su periplo en ‘Kenan y Kel’, Mitchell hizo parte del elenco de otros programas de televisión y largometrajes como ‘The Parkers’ (2003), ‘Where is Love Waiting’ (2006), ‘Motorcity’ (2013), ‘Da Jammies’ (2016) y ‘Game Shakers’ (2019).

En la actualidad, Kel Mitchell tiene 42 años. Foto: Nickelodeon - Instagram: @iamkelmitchell

Así como Thompson, Mitchell prestó su voz para algunas producciones animadas como ‘Clifford, el gran perro rojo’ (2000-2003) y ‘Bob Esponja’ (2019).



En la actualidad, este actor, quien tiene 42 años, está casado y tiene dos hijos. Está alejado de los medios por el momento.

Vanessa Baden

Esta actriz estadounidense interpretó a ‘Kyra’, la hermana de ‘Kenan’.



Luego de su paso por esta comedia, Baden tuvo una prolongada ausencia en la ‘pantalla chica’ hasta que en 2012 reapareció en la serie ‘Fail’.

Actualmente, Vanessa Baden tiene 35 años. Foto: Nickelodeon - Instagram: @vdotkelly

En 2014 hizo parte del elenco de la película ‘Secrets of the Magic City’ y en 2018 actuó en la producción de televisión ‘Giants’.



De acuerdo con el medio local ‘NBC Los Ángeles’, Baden, de 35 años, se dedicó a la escritura y este año lanzó un libro titulado ‘Far away from close to home’.



Ella tiene un hijo.

Ken Foree

Este actor, oriundo de la ciudad estadounidense de Indianápolis, encarnó al personaje de ‘Roger Rockmore’, padre de ‘Kenan’.



Tras la finalización de esta comedia, Foree dedicó gran parte de su carrera actoral al cine, pues hizo parte de varios largometrajes como ‘Amanecer de los muertos’ (2004), ‘Los renegados del Diablo’ (2005), ‘Halloween. El origen’ (2007), ‘La zona muerta’ (2009), ‘Agua para elefantes’ (2011) y ‘The Divine Tragedies’ (2015).

Ahora, Ken Foree tiene 73 años. Foto: Nickelodeon - Sabana Films

En la actualidad, Foree tiene 73 años y continúa trabajando en diferentes proyectos audiovisuales.



De hecho, su más reciente actuación fue en 2020, cuando apareció en la película ‘John Henry’.

Teal Marchande

Esta actriz, nacida el 11 de julio de 1965 en la ciudad de Lansing (Michigan, Estados Unidos), interpretó el personaje de ‘Sheryl Rockmore’, mamá de ‘Kenan’.



Luego de su paso por este programa de televisión, Marchande se alejó durante mucho tiempo de los focos mediáticos. Solo fue hasta 2018 cuando reapareció para actuar en la serie ‘Unapologetically Black’.



Desde entonces no volvió a actuar y en sus redes sociales muestra que está enfocada en otro tipo de proyectos personales. No ha vuelto a obtener el rutilante éxito tras su paso por ‘Kenan y Kel’.

En la actualidad, Teal Marchande tiene 56 años. Foto: Nickelodeon - Instagram: @tealmarchande

Dan Frischman

Este actor estadounidense, oriundo de la ciudad de Whippany, le dio vida al personaje de ‘Chris Potter’, dueño de la tienda en la cual trabajaba ‘Kenan’.



Tras la culminación de ‘Kenan y Kel’, Frischman participó en otros programas de televisión y películas como ‘Anónimos’ (2003), ‘Lessons for an Assassin’ (2003), ‘Passions’ (2007) y ‘Tramps and Ramblers’ (2010).

Actualmente, Dan Frischman tiene 62 años. Foto: Nickelodeon - Instagram: @danfrischman

Desde entonces, Frischman se alejó de los focos mediáticos y, según su cuenta de Instagram, se dedicó a la escritura. Además de ello se ha dedicado a la magia, tema del cual sube varios videos en su canal de YouTube.

