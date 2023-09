Actualmente, los famosos se han vuelto un modelo a seguir para muchos de sus fanáticos, quienes no solo quieren vivir sus vidas, sino también parecerse físicamente a ellos.



Es por esta razón que Cory Hall, un hombre de 29 años que vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Ha transformado completamente su apariencia para parecerse a Kim Kardashian y al muñeco de Mattel, Ken.

Según el medio 'Mirror', el fashionista se describe a sí mismo como un “muñeco Ken andante con unos glúteos Kardashian”. Para lograr su apariencia “llamativa y elegante”, Hall ha gastado 100.000 dólares (más o menos 400 millones de pesos colombianos) en cirugías plásticas.



Su transformación lo ha ayudado a acumular más de 94 mil seguidores en Instagram. En esta red social suele publicar fotografías con llamativos outfits y accesorios brillantes. Por lo que se puede ver en su perfil, sus marcas favoritas son Balenciaga, Dolce & Gabbana, Chanel, Louis Vuitton, entre otras.



(Lea también: Natalia París habla sobre el consumo de sustancias alucinógenas y su respuesta es viral).

Según el medio británico, Hall se sometió a su primer levantamiento de glúteos brasileño en el 2020, para parecerse a su estrella favorita Kim Kardashian. Este procedimiento consiste en que los médicos extraen grasa de otras partes del cuerpo y la inyectan en los glúteos para darle una apariencia más redonda.



Luego de esto se realizó un relleno de labios, mejillas y mandíbula para mejorar su rostro. Asimismo, se ha inyectado bótox y se hizo una lipo 360. Para mantenerse, Cory aseguró hacer ejercicio en el gimnasio casi todos los días para fortalecer sus brazos, piernas, pecho y abdominales.



En un documental compartido por el canal Truly de YouTube, el joven comentó: "La gente me dice que no necesito otra cirugía, pero no me importa".

"Cuando veo gente en la calle, algunas personas me miran dos veces y miran mi trasero; depende de lo que llevo puesto. La gente puede ser un poco dura con mi apariencia. Pero no me afecta y no me molesta en absoluto", agregó.



(No deje de leer: (Video) Tiktoker corrió desde El Rosal hasta el centro comercial Andino, ¿cuánto tardó?).



En el filme, una de las amigas del fashionista confesó que estaba preocupada por su salud: "Siento que tengo que ser esa amiga que le trae la realidad. Estoy realmente preocupado por tu salud. Y tengo un poco de miedo de que no te gustes después".



Sin embargo, Cory le respondió que necesitaba confiar en él, pues sabe hasta qué punto quiere llegar.



"Quiero un cuerpo más dramático y no veo nada malo en eso. Estoy cerca del aspecto que finalmente busco, así que siento que dejaré de operarme. Pero nunca se sabe cuál será el resultado". el futuro puede deparar", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

