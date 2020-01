Rodrigo Alves, el 'Ken Humano', anuncia que es una mujer transgénero

El año pasado fue conocido como el 'Ken' humano. Se realizó por lo menos 70 cirugías plásticas y 150 procedimientos estéticos para parecerse al famoso muñeco de ficción.



Sin embargo, para este 2020, Rodrigo Alves borró de sus redes sociales su pasado y contó que siempre se sintió 'como Barbie'.

Las nuevas fotografías de Alves dan cuenta de su actual propósito: "Finalmente, decirle al mundo que soy una chica". Así se expresó en exclusiva para el periódico británico 'Daily Mirror'.



Allí posó con un atuendo fucsia, falta negra de lentejuelas y tacones altos. Publicó las fotografías en su cuenta de Instagram, donde ya no hay rastro del ostentoso 'Ken'.

La 'barbie' brasileña no solo se reconoce actualmente como mujer. En la conversación dijo que “las personas son más conscientes de lo que significa ser transgénero" hoy en día. Por eso, espera que la acepten como mujer y no la juzguen, ni la ridiculicen.



La mujer, de 36 años, contó al 'Daily Mirror' la historia detrás del personaje de televisión. Compartió, entre otras cosas, que sufrió 'bullying' cuando estaba pequeña: "Fui intimidado en la escuela porque era muy femenino. Los niños jugaban al fútbol y las niñas al voleibol".



“A los 13 años, dos niños en la escuela abusaron sexualmente de mí. Yo era muy femenino y débil. No pude defenderme. Fue muy traumático ", continuó.



También habló de sus preferencias sexuales: “Siempre me han atraído los hombres heterosexuales porque soy una mujer heterosexual. Raramente estaba en relaciones y no tengo mucha experiencia en ellas".

Pero hoy se siente mucho mejor, luego de haber pasado por un proceso médico para su transición. "Los hombres me miran porque me desean y las mujeres me miran porque quieren copiar lo que llevo puesto".



Además, dijo que se necesitarán dos años para que se perciban por completo los cambios, pero se siente feliz, "como una mujer hermosa".

TENDENCIAS EL TIEMPO