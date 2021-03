El impresionante cambio del ‘Ken humano’, quien llegó a 1.000 cirugías

El estadounidense Justin Jedlica, conocido bajo el apodo de 'Ken humano', llegó a su cirugía estética número 1.000.



Con esta nueva intervención la suma de dinero que ha gastado en las múltiples operaciones para modificar su cuerpo y rostro llega los 985 mil dólares (aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos colombianos).



Jedlica, quien lleva años buscando la 'perfección', se ha modificado, en varias oportunidades, pómulos, nariz, labios, mentón, el pectoral, los brazos, el abdomen, entre muchas otras partes de su cuerpo. Con esta nueva cirugía se operó una parte que jamás había sido tocada por el bisturí: las piernas.



La operación consistió en introducir ocho implantes personalizados en forma y volumen, cuatro en cada pierna, para modelar el aspecto de sus muslos y pantorrillas.



De este modo, se convierte en la primera persona en el mundo en recibir tantos implantes en una misma intervención quirúrgica.



"Hay gente que se ha operado los muslos, los gemelos… pero ponerlos todos a la vez en una cirugía es la primera vez que se hace", comentó el cirujano encargado de su operación número 1.000, Barry Epley, en un reportaje realizado por 'Hooked on the look', del canal 'Truly Show', en el que se mostró la intervención y el proceso de recuperación.



El 'Ken humano' ya tiene 23 implantes en su cuerpo, lo que supone que el 15% de su cuerpo no es real. Así se lo hizo saber Epley durante el show.



"Hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Ha sido muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho (...) Quedaré en los libros de la cirugía estética", comentó Jedlica en el reportaje.



El 'Ken humano', que ha recibido todo el apoyo de su madre y amigos, tuvo que pasar una semana en silla de ruedas y 6 meses en un arduo proceso de recuperación. "Sé que voy a seguir modificando mi cuerpo, sé que nunca voy a parar", afirmó Jedlica, quien se mostró contento con el resultado final de sus piernas.



Esta fue la operación número 1.000 del 'Ken humano'. Foto: Captura de video 'Truly Show'

El hombre, de 40 años, se hizo su primera cirugía estética a los 18 años. Se trató de una rinoplastia para modificar su nariz por la cual tuvo que esperar a ser mayor de edad ya que sus padres no lo apoyaban para ese entonces.



Desde aquel momento, ha cambiado cada parte de su cuerpo y no planea dejar de hacerlo. "Continúo mi viaje de modificación. El proceso en sí mismo es catártico para mí (...) Reestructurar los contornos de mi cara y mi cuerpo en un esfuerzo de personalizarme, persiste a la vez que crezco como individuo. Planeo continuar presentando la versión óptima de mi mismo", escribe en su página web.



Su obsesión por transformarse surgió desde que era adolescente, cuando vio el programa 'Lifestyles of the Rich and Famous'. Jedlica entendió el contorno corporal y la cirugía estética como un emblema en los estilos de vida de los más ricos y glamorosos.



Tendencias EL TIEMPO