Jeixon Godoy, de 26 años, quiere ser el ‘Ken Colombiano’. Para tal propósito, se ha sometido a más de 20 procedimientos quirúrgicos con el fin de llegar a una apariencia similar al icónico novio de Barbie. El joven ha manifestado en varias entrevistas que se siente admirado por la perfección que refleja el personaje.



(Siga leyendo: Shakira y Gerard Piqué: así avanzan las negociaciones de la separación).

En una nota para la cadena ‘Telemundo’ contó algunos detalles por los que ha pasado, sobre todo, el cambio que ha tenido a través del tiempo luego de haberse sometido a largas horas en el quirófano.

La primera operación se la hizo a la edad de 19 años. Desde ese momento, su cuerpo ha pasado por modificaciones en su nariz, labios, abdomen, pecho, e incluso, hasta sus pantorrillas con el fin de elevar su estatura y seguir en camino a cumplir su sueño.



“ Yo era una persona con muchas inseguridades, no me gustaba mi nariz y no me gustaba mucho mi aspecto físico”, mencionó Godoy al medio citado.



“Llevo tres rinoplastias, aumento de labios, pómulos, vasectomía, aumento de mentón (...) empecé a aplicarme unas inyecciones (para cambio de color de piel) que no recomiendo porque quedé muy sensible al calor y al sol”, agregó.



(También: En foto: El nuevo 'look' del expresidente Iván Duque).

Resaltó que ha tenido momentos muy complicados en su proceso de convertirse en el ‘Ken colobmiano’, pues durante una operación de cola tuvo graves problemas para recuperarse del procedimiento. Él cuenta que no pudo sentarse durante seis meses por el dolor que le causaba la prótesis en su parte privada.



Finalizó la entrevista aconsejando a los televidentes sobre el riesgo que existe al entrar a una sala de operaciones; sin embargo, recomendó invertir muy bien el dinero a la hora de realizar un cambio estético pues deben ser los mejores especialistas en la materia para evitar malas experiencias.



(Lea: Shaira le responde a sus fanáticos sobre si sale o no con Jhonny Rivera).

Más noticias

¿Encontró el amor? Carmen Villalobos estaría saliendo con un actor argentino

Mario Cimarro, de ‘Pasión de Gavilanes’, anunció el nacimiento de su hija Briana

¿Yeferson Cossio y Jenn Muriel se reconciliaron?

Tendencias EL TIEMPO