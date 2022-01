Kelly LeBrock, ícono del cine en los 80, reapareció después de 25 años y dio las razones por las que decidió alejarse de Hollywood.



En 1996, luego del divorcio con el actor y director Steven Seagal, la mujer consideró que era mejor distanciarse de la industria del entretenimiento e irse a vivir en la naturaleza.

Así lo hizo saber en una entrevista con 'Fox News’, en la cual comentó que su decisión había sido motivada por los aspectos negativos que vivió durante su divorcio. La mujer habló de su regreso a las pantallas.



Los ochenta, una época de “oro” para LeBrock

A principios de los ochentas, la actriz y modelo empezaba sus primeros pasos en la industria cinematográfica.



Sin embargo, su salto a la fama lo consiguió rápidamente con la película ‘La mujer de rojo’ (1984) y, un año después, aseguró su éxito con la cinta ‘Ciencia Extraña’ (1985).

Con estas participaciones, la artista fue promocionada como un símbolo sexual. Y aunque era una de las solteras más codiciadas del mundo del entretenimiento, LeBrock nunca se sintió cómoda, según le contó al medio ‘Closer’ en 2017.



“Cuando me promocionaron como un símbolo sexual y hermosa y bla, bla, bla, la ironía es que no lo sentí. Ahora que soy más madura y arrugada, -¡de hecho tengo arrugas!- me siento mucho más cómoda en mi piel. Estoy feliz con quien soy y donde estoy”, dijo LeBrock.



Además, señaló en la reciente entrevista con ‘Fox News’ que se hizo reconocida muy joven y eso no resultó del todo bien.



“Me hice famosa cuando era muy joven y no me sirvió de nada. Simplemente provocó un trauma. Ser famoso no es para todos”.

LeBrock y Seagal

Kelly LeBrock en 'Difícil de Matar' (1990). Foto: Warner Bros

A mediados de los 80, la actriz conoció a quien es el padre de sus tres hijos: Arissa, Annaliza y Dominic.



El hombre en cuestión es el también actor Steven Seagal, con quien protagonizó la cinta llamada ‘Difícil de matar’ (1990).



Según medios locales, la artista había quedado embarazada de Seagal cuando él aún estaba casado con Miyako Fujitani.



Y aunque muchos opinaron en contra de la pareja, los actores contrajeron nupcias en 1987.



El matrimonio duró casi 10 años.

El difícil divorcio

Al ser dos figuras públicas, el divorcio entre LeBrock y Seagal se volvió público. Y se les salió de las manos.



“Mi divorcio estuvo muy en la prensa. Y no soy una chica de Hollywood. Nunca he sido. Nunca me gustó mucho la atención. Quería tener tierra en las uñas y estar al aire libre”, aseveró la artista.



Una de las razones que la motivaron a “desaparecer” fue dejar atrás todas las cosas negativas que había vivido durante ese proceso.



“Hollywood no era un lugar donde quisiera criar a mis hijos. Así que dejé mi carrera y me mudé a la naturaleza donde viví sin televisión durante 25 años”, agregó.

LeBrock prefirió el campo antes que Hollywood

Kelly LeBrock en 'Tomorrows Today' (2021). Foto: Timothy Hines

Por mucho tiempo, LeBrock fue considerada la mujer de ensueño. Sin embargo, todo eso decidió olvidarlo para cuidar a sus hijos de los medios.



“El divorcio no fue fácil para los niños. Fue un divorcio difícil. Quería protegerlos de la prensa”.



Además, agregó que intentó hacer lo mejor como madre soltera y estuvo decidida a terminar con la fama que tanto daño le hizo.

Esto lo logró retirándose al campo.



“Corrí hacia las colinas, y básicamente he estado viviendo en el desierto del sur de California”, mencionó la artista a la revista ‘Closer’.



Además, la mujer le contó a ‘Fox News’ las actividades que realizó durante su retiro y lo feliz que se sentía alejada del ojo público.



“Siempre he tenido esta necesidad inherente de estar en tierra con grandes espacios abiertos. Monto en mi caballo, he perseguido osos pardos en la división continental, he estado arriba y abajo del Gran Cañón”, mencionó la artista.



“Cultivo mis propias verduras. He estado en la naturaleza donde me he quedado sin agua y bebí de los charcos. Supongo que soy un poco diferente, pero me gusta así”, agregó.

Have a Safe and Happy Holiday 💋❤️💋 pic.twitter.com/bQHsFIrW85 — Kelly Le Brock (@KellyLeBrock) July 4, 2016

Regreso a la pantalla

La mujer, quien hasta ahora estaba viviendo en el campo alejada de todo, decidió retomar la actuación con una película llamada ‘Tomorrow's Today’, una comedia que se estrenará el 24 de diciembre en cine.



Al parecer, el libreto de la cinta cautivó tanto a la actriz que la motivó a salir de su lugar de retiro para participar de nuevo en la industria.



“Quiero una vida sencilla. Ya no me importa hacer películas. Tiene que haber algo realmente especial en el guion para que yo diga que sí. Había algo especial en este guion”, afirmó LeBrock.



El papel que interpretará será Donna, “una madre afligida y exesposa de un ex gánster que intenta corregir los errores de su vida”, publicó el medio ‘Fox News’.

