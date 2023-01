La ‘BZRP Music Session #53’ de Shakira y Bizarrap se ha convertido en un fenómeno mundial, llegando a las 141 millones de reproducciones en YouTube en solo algunos días.



Tanto en redes sociales como en medios de comunicación no se ha parado de hablar sobre frases que la colombiana le lanza a su ex como: "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique” o “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Ante el éxito de la letra, usuarios se empezaron a preguntar sobre los autores de la canción, entre quienes no solo figura el nombre de Shakira sino el del compositor caleño Keityn, quien antes había producido música para artistas como Karol G y Maluma.



En una entrevista para el canal de YouTube ‘Molusco TV’, el vallecaucano dio detalles sobre la composición de la polémica letra que canta Shakira en su último tema.



Primero, detalló que había viajado hasta Barcelona para encontrarse con la cantante, quien lo había contactado para invitarlo a participar en su colaboración con Bizarrap. “El primer día, llegué al hotel donde estaba Biza en Barcelona, a crear un par de ideas para llegarle al otro día a Shakira. Ella ya me había dicho desde antes de lo que quería hablar”, narró el compositor.

Continuó diciendo que la barranquillera llegó a la reunión con una lista de todas las cosas que quería expresar, por lo que su trabajo era ayudarle a armar las rimas. “Eso de ‘yo valgo por dos de 22′ nunca se me habría ocurrido, fue de ella, es muy dura, la compositora fue Shak”, comentó sobre una de las frases del tema musical.



Continuó detallando: “Lo del ‘sal-Pique, creo que lo hice yo, yo llegué con una idea similar que decía ‘a ese ají le falta más Pique’, y lo cambiamos a como quedó. Lo de ‘tiene nombre de persona buena, clara-mente’, fue idea de mi muchacha (Shakira) y entre los dos lo encajamos”.



Finalmente, ante las críticas que ha recibido la colombiana por las ‘pullas’ que le lanzó a Piqué, Keityn aseguró que “cada quien hace su duelo, supera sus despechos, como quiera”. Luego, apoyó a la cantante: “Si ella quiere hacerlo de esa manera, estoy totalmente de acuerdo. Está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”, aseguró.

