Keith Gordon es uno de los hombres más tatuados del Reino Unido que recientemente protagonizó una polémica por discriminación luego de que le fuera negada la entrada a un supermercado debido a su apariencia.



El hombre, de 66 años, empezó a tatuarse a los 52 años y hoy tiene tatuajes desde los pies a la cabeza, por lo que ha sido apodado como 'El hombre más tatuado de Gran Bretaña'.



El hecho que el ha denunciado ocurrió cuando estaba comprando alimentos con su familia en Brighton y un empleado de la tienda le pidió que se retirara del lugar porque no era bienvenido.



Gordon, en entrevista con el diario inglés The Mirror, contó que "no podía creer que tuviera la audacia de acercarse a mí y comentarme cómo me veía frente a mis hijos".



Keith aseguró que aunque se sorprendió por la forma en que lo habían tratado, se retiró y una vez llegó a su casa se quejó con las directivas del supermercado, quienes se disculparon y le dieron un cupón de compras de 20 libras (103 mil pesos aproximadamente).



"Estaba tan enojado que fui a casa y me quejé en el supermercado y afortunadamente asumieron la responsabilidad", indicó.



A pesar de haber aceptado las disculpas, el hombre aseguró al medio inglés que se siente frustrado porque los extraños sienten que tienen derecho a atacarlo debido a su apariencia diferente.



"Parte de ser diferente es lidiar con comentarios negativos y personas ignorantes, pero en general me encanta la atención".



Gordon es padre de tres hijos y reconoce que ha gastado miles de libras tatuando la mayor parte de su cuerpo, incluidos los párpados, de manera que ahora casi no queda piel al descubierto y ha perdido la cuenta de cuántos tatuajes lleva.

