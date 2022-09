Kei Linch se hizo famosa hace unos meses luego de que apareciera en un video viral de TikTok. En la grabación la joven interpretó su propia versión colombiana, de la canción ‘Saoko’, de Rosalía.



Linch es una cantante urbana que lleva años dedicándose a la música, sin embargo, su carrera explotó tras la popularidad que alcanzó en redes sociales. Su melodía incluso fue utilizada por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández en su campaña.



(Siga leyendo: Los mejores memes para pasar Amor y Amistad riendo, aun estando solo).

En los últimos meses, Linch se ha dedicado a sacar más música y a aprovechar su recién alcanzada fama. La joven que tiene más de 220 mil seguidores en sus redes sociales, anunció en su cuenta de Instagram que fue nominada a un premio de entretenimiento.



“Parceee, hoy me desperté con la noticia de que salí en el Times Square Garden. No me las creo. Gracias a mi mamá, a mi papá, a la ‘fam’ (familia), al bro, a la gente del barrio que ha creído en mi jajaja ahhh que feliz. Ahora los invito también a votar por la Kei en @latinplug Colombia / Artista revelación. La re buena”, escribió la mujer.



(Más: Dejó su trabajo como maestra para dedicarse a crear contenido para OnlyFans).



Los premios en cuestión son los Latin Plug 2022, un galardón que reconoce a los artistas y personalidades más importantes de Latinoamérica. Para mostrar a los candidatos, publicaron sus fotografías en el icónico sector de Times Square, en la ciudad de Nueva York.



Las estatuillas se entregarán en una ceremonia que se hará el próximo 9 de noviembre. La elección de los ganadores se hace por medio del voto popular y este puede realizarse en su página web, hasta el 20 de septiembre.

Más noticias

‘Lucumí’, de ‘Sábados felices’, reveló que fue secuestrado por la guerrilla

Así reaccionaron los seguidores de Feid al verlo sin gorra

Gregorio Pernía recibió burlas en redes sociales por su nivel de inglés

Yina Calderón habló de hacer las pases con 'Epa Colombia'

Video: La canción de Manuel Turizo con Chris Martin en concierto de Coldplay

Tendencias EL TIEMPO