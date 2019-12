Novia de Keanu Reeves envió duro mensaje sobre los modelos de belleza

La artista estadounidense Alexandra Grant ha sido noticia desde su aparición junto al reconocido actor Keanu Reeves, el pasado 2 de noviembre, en la gala LACMA Art + Film 2019.



Desde entonces, los medios y los seguidores del actor han estado muy pendientes de todo lo que sucede en la vida de Grant, quien recientemente publicó un contundente mensaje en sus redes sociales sobre la belleza y los estereotipos que giran en torno a las mujeres.

Desde el momento en que salió a la luz pública la relación sentimental entre Grant y Reeves, la mujer, de 46 años, ha sido blanco de halagos y críticas, pues pese a que ha llamado la atención con su aspecto natural y saludable, algunos consideran que su cabello blanco la hace ver un poco mayor.



Pero esta situación no incomoda a la artista y así lo demostró este miércoles en una publicación de Instagram: una captura de pantalla de un estudio realizado por el International Journal Of Cancer que busca conocer el vínculo del cáncer de mama con algunos colorantes y alisadores.



"Me puse gris prematuramente a principios de los 20... y me teñí el cabello de todos los colores en el camino hasta que ya no pude tolerar la toxicidad de los tintes. A los 30, dejé que mi cabello se volviera 'rubio'".

El estudio explica que las mujeres que recurren con regularidad a los tintes para el cabello o alisadores permanentes pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama. Esto, de acuerdo con las historias clínicas de más de 45 mil mujeres, particularmente en la población afro.



Teniendo en cuenta esta información, Grant escribió: "Los números son asombrosos, especialmente para las mujeres afro" y concluyó con un poderoso mensaje para todas las mujeres.



"Amo y apoyo que cada mujer pueda elegir cómo quiere verse a cada edad. Pero y si las mujeres están falleciendo por los estándares de belleza, entonces hablemos de esos estándares de belleza".



TENDENCIAS EL TIEMPO