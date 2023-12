Keanu Reeves fue víctima de la deincuencia: encapuchados saquearon su casa

La residencia de Keanu Reeves, conocido por su papel en 'Constantine', fue recientemente asaltada en Los Ángeles. Según 'TMZ', la policía fue alertada sobre un posible intruso alrededor de las 7 pm del pasado miércoles, pero no encontró a nadie en el lugar.



Sin embargo, más tarde esa noche, la alarma de la casa se activó, y las cámaras de seguridad grabaron a varios individuos con pasamontañas irrumpiendo a través de una ventana.

Los ladrones, que no han sido capturados, se llevaron un arma de fuego, y aún se desconoce si sustrajeron más objetos. Afortunadamente, Reeves no estaba en casa durante el incidente. Las autoridades continúan investigando, revisando videos de la residencia y del vecindario para determinar si la primera llamada de alerta fue un intento de despiste.



Este no es el primer incidente de seguridad en la propiedad de Reeves. La casa ha sido objetivo de dos intentos de robo en 2014 y una orden de restricción contra un acosador a principios de este año.



Keanu Reeves y su lucha contra un acosador obsesionado con su ADN

En un incidente separado, en febrero de 2023, Reeves obtuvo una orden de alejamiento temporal contra Bryan Dixon, un hombre de 38 años que insistía en tener una relación cercana con el actor.



Dixon intentó acceder a la residencia de Reeves en seis ocasiones, llegando incluso a dejar una mochila con un kit de prueba de ADN en el patio trasero, lo que sugiere su deseo de probar algún parentesco con el actor. Ante esto, Reeves contrató a una empresa de seguridad para investigar a Dixon y reforzar la protección de su hogar.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Cali, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO