Keanu Reeves es una de las celebridades de Hollywood más reconocidas a nivel mundial. Su participación en la trilogía de ‘Matrix’, sus actuaciones estelares en la saga de ‘Jhon Wick’, entre otras cintas, lo tienen en lo más alto de la industria cinematográfica.



No obstante, el actor también se caracteriza por su personalidad austera, alejada de los egos y opulencias que acostumbran a presumir algunos famosos. Una sencillez a la cual tiene acostumbrados a sus fanáticos, pues constantemente los recibe con los brazos abiertos cuando se presenta la oportunidad.

Mi esposo lo vio en el bar del hotel y le dijo que se acababa de casar e invitó a Keanu a venir a saludarnos

Pues bien, el pasado fin de semana, el intérprete de ‘Speed’ (1994) volvió a demostrar que la fama no le afecta en lo absoluto y asistió al matrimonio de una pareja que había acabado de conocer en un bar de Reino Unido.



Según reportan medios locales, James y Nikki Roadnight, pareja que iba a contraer nupcias, realizaron la celebración en el mismo hotel dónde se estaba hospedando el actor.



“Mi esposo lo vio en el bar del hotel y le dijo que se acababa de casar e invitó a Keanu a venir a saludarnos y tomar una copa con nosotros, por supuesto, si él quería”, mencionó Nikki Roadnight a ‘Newsweek’.



James Roadnight regresó eufórico a la fiesta porque acababa de conocer a Reeves, pero no estaba convencido de que efectivamente la celebridad se hiciera presente en la fiesta; no obstante, al cabo de unos minutos un empleado del establecimiento se acercó a Nikki y le comentó "que un invitado especial lo estaba esperando en la entrada".



Inmediatamente, la pareja fue a saludar al individuo, pero para su asombro se encontraron con la estrella del cine, quien pasó un buen rato compartiendo algunos bocadillos y tomándose algunas fotografías para el recuerdo.



“Fui a saludar y a presentarme. Le ofrecí un trago, pero él lo rechazó y dijo que acababa de tener un vuelo largo, así que no se quedaría mucho tiempo, pero fue muy amable”, concluyó la mujer.



