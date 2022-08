Katy Perry sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo cuando un seguidor publicó un video en Twitter donde se ve a la cantante lanzando pizzas mientras bailaba en uno de sus conciertos.



La artista se estaba presentando en un club en Las Vegas y con el auditorio lleno decidió empezar a alimentar a sus fanáticos. La primera porción fue enviada con un plato y como si fuera un 'frisbee', pero la segunda si fue lanzada solo.



Más noticias: Marc Anthony y las exigencias para presentarse en la Feria de las Flores

El video fue reposteado por Katy en Twitter y escribió: "Una madre alimentando a sus hijos". La publicación ya tiene más de 60.000 'me gusta' y ha sido retuiteado casi 7.500 veces en la red social.



Por otro lado, Katy Perry habló hace poco en la revista 'People' sobre la posibilidad de tener más hijos y detalló que aunque no ha descartado la idea, actualmente está disfrutando del tiempo de calidad madre e hija con su pequeña Daisy Dove que concibió con Orlando Bloom en 2020.



Lea más: Demi Lovato deja pronombre neutro y vuelve a 'ella' tras declararse no binaria



Al menos por ahora la artista sigue dando sus conciertos en varios puntos de Estados Unidos y manteniéndose activa en redes sociales.

a mother feeding her children 👩🏻‍🍼 https://t.co/7XHeNxOvx2 — KATY PERRY (@katyperry) August 1, 2022

Otro de sus negocios está en los zapatos y su marca Katy Perry Collections, donde vende diferentes tipos de estilos de calzado. La cuenta de Instagram ya tiene un gran impacto y cuenta con 526 mil seguidores.



TENDENCIAS

Puede leer:

Yina Calderón relata accidente con motociclista

Maluma llevó a su novia al mismo lugar que estuvo con su ex