El amor no siempre es un camino fácil, a pesar de lo que las películas románticas de Hollywood puedan mostrar. En ocasiones, los obstáculos no provienen de dentro de la relación, sino de factores externos.



Así lo experimentó Kathy Sáenz, quien recientemente compartió lo difícil que fue su noviazgo con Sebastián Martínez debido a los comentarios y críticas que recibieron.

A pesar de que hoy en día luzcan felices juntos en las fotografías, al comienzo su relación la pareja enfrentó serias dificultades.



Lo que más resaltaba la atención fue la diferencia de edad entre los actores, ya que Sáenz tiene 11 años más que Sebastián Martínez.

A pesar de que ambos estaban comprometidos y luchaban en la misma dirección, la actriz no la pasó nada bien, como confesó en una entrevista con la revista Vea.



Según la actriz, debido a la diferencia de edad, ella con 34 años y él con 23, se sintió "la peor mujer del mundo", como si enamorarse de alguien más joven y recibir amor correspondido fuera un pecado.

Afortunadamente, encontró refugio y apoyo en algunas mujeres que no la juzgaron por romper los estereotipos y atreverse a amar sin importar la diferencia de edad.



"Las encontraba en la calle y me decían: 'Yo tengo una pareja más joven y nunca me atrevía a decirlo'", reveló la actriz. "Uno se enamora del alma, no de la edad", concluyó.



Hoy en día, la actriz y el actor, padres de Amador de 14 años, siguen juntos 17 años después de empezar su relación de pareja.

En la actualidad, ya no enfrenta tantas críticas como antes y en los comentarios del video se puede ver el apoyo de sus seguidores "Esos son los amores que lo hacen creer que el amor verdadero si existe", "Cuando hay amor, la pareja cada vez se ve más joven", "Que belleza de pareja", "Hermosos".



Otras actrices aún son cuestionadas por salir con hombres más jóvenes, como por ejemplo Alina Lozano, novia de Jim Velásquez, a quien le lleva 30 años.

Video: Carrusel pregunta: Sebastián Martínez

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

