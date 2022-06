Recientemente vimos de nuevo a Kathy Sáenz en las pantallas de televisión por cuenta de la repetición de la recordada telenovela Pura Sangre, en la que la actriz tenía el papel de Paulina Riascos, conocida como la 'hiena', la antagonista de la historia.



Sin embargo, hace ya algún tiempo desde que Sáenz ha estado alejada de las cámaras, lo que ha llevado a que muchos se pregunten sobre la posibilidad de su regreso.



Sin embargo la actriz anunció en el programa 'Lo sé todo Colombia', su decisión de retirarse de la actuación está relacionada con motivos de salud y de tiempo, debido a que se ha dedicado de tiempo completo en su empresa.



La exreina, protagonista de producciones como 'Juegos Prohibidos', dio más detalles en la entrevista a los motivos de su retiro que ya habían sido dados a conocer en parte por su pareja, Sebastián Martínez. "Cuando uno protagoniza o antagoniza la carga de trabajo es muy fuerte, muy pesado. No tienes fines de semana, no tienes nada, las doce horas, entonces siempre me enfermaba. No había proyecto donde no me enfermara", dijo.



Para la actriz, pese a que la actuación era algo que amaba hacer al momento de arrancar con su emprendimiento entendió que debía darle prioridad a este nuevo proyecto debido a que requería de la inversión total de su tiempo, lo que hacía imposible dedicarse a ambas actividades.

"Se dio en la pandemia y fue divino porque yo pienso que cuando las cosas llegan así es como que llegan cuando todo empieza a fluir de una manera correcta", manifestó Sáenz.



Además de su carrera como actriz, Sáenz es recordada por los colombianos porque en 1992 representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, momento en el que obtuvo el título de virreina nacional. Kathy Sáenz pertenece a una familia de reinas ya que es hermana de Mary Shirley Sáenz, Señorita Colombia 1977 y de Julie Pauline Sáenz, Señorita Colombia 1982.



