Kathy Sáenz, ha compartido detalles sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión de retirarse de la actuación.

(Lea también: Kathy Sáenz se confesó sobre su relación con Sebastián Martínez: 'Pasé por mucho dolor').

A partir de los años 90, Kathy Sáenz, una talentosa actriz originaria de Bogotá, ha sido una figura destacada en los medios de comunicación. Comenzó su carrera como Miss Bogotá y más tarde obtuvo el título de virreina nacional de la belleza. Posteriormente, incursionó como presentadora de televisión.

Su éxito en dicha área la llevó a dar el salto a la actuación, donde brilló con su versatilidad, siendo llamada para participar en diversos proyectos, cosechando éxitos y reconocimientos en el camino.

(Siga leyendo: Kathy Saénz reveló cuál es el mejor regalo que ha podido recibir en su vida).

Kathy Sáenz contó detalles del porqué se retiró de la actuación

Durante una entrevista con la revista 'Vea', la bogotana de 51 años reveló que se encuentra retirada de la actuación, debido a que considera que es muy desgastante. Así mismo indicó que ahora está dedicada a su propia marca y cuáles serían las condiciones si decidiera regresar a un set de grabación.

Aunque podría suponerse que su nueva empresa la compagina con su carrera en la actuación, en realidad no es así, ya que la actriz bogotana está retirada.

"Pues más que dejar de actuar como una decisión propia, fue la vida la que tomó la decisión por mí. Terminé el último proyecto y ahí nos fuimos a vivir a México, porque Sebastián tenía trabajo allá y vivimos tres años", comentó Kathy.

"Fueron 3 años donde yo no actué, pero donde empecé a redescubrirme como persona, a entender muchas cosas en mí y entré en un proceso de encontrarme conmigo misma. Ahí fue donde también me conecté muchísimo otra vez con los aceites esenciales", indicó.

(De interés: Amador, el hijo de Sebastián Martínez y Kathy Saénz, quiere ser piloto en la F1).

Además, expresó que se sentía agotada de la alta exigencia que había tenido como actriz por las jornadas, debido a que consideraba la actuación es un trabajo que no tiene tanta calidad de vida.

"De hecho, es un trabajo en el que uno se desgasta demasiado en su salud, en su parte emocional, en su parte física y pues ya eran muchos años y también aparece todo el tema de poder tener mi propia empresa", añadió.

Sin embargo, Kathy Sáenz no descarta volver a un estudio a encarnar un personaje y comenta que lo haría siempre y cuando sea algo corto y no de tanto tiempo.



"Como que se da uno cuenta que ha sacrificado mucha salud en tantos años de trabajo y también he dejado de tener muchos momentos para mí misma y para mi conexión espiritual, que considero hoy en día que son súper importantes", afirmó.

¿De qué trata su emprendimiento?

Desde el año 2020, en medio de la pandemia, la actriz decidió emprender su propio camino empresarial. En esta nueva etapa, contó con el apoyo fundamental de Sebastián Martínez, quien no es solo un colaborador más, sino su principal aliado en este proyecto.

Para la revista anteriormente mencionada Kathy Sáenz afirmó que, su compañía especializada en aceites naturales y productos de bienestar fue incluso una idea que Sebastián Martinez le dio.



"Nace de la inspiración de poder ayudar a las personas con el poder sanador de la naturaleza, con esta herramienta de los aceites esenciales, que han sido mi ayuda durante la mayor parte de mi vida para diferentes temas tanto físicos como emocionales", comentó la actriz que desde hace un buen tiempo ha orientado su vida justamente a prácticas sanas de bienestar.

Sin embargo, para la actriz emprender no ha resultado nada fácil, ya que ha tenido dificultad en varios aspectos.



"En mi caso han sido muchos aspectos porque pues no soy empresaria, no es lo que estudié, al contrario, mi rama es totalmente opuesta, que es un poco como el lado artístico, que precisamente es lo que me conecta con el corazón y la esencia de mi empresa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión espiritual", expresó Sáenz.

"Ya cuando eso hay que aterrizarlo a números, a estrategias de mercadeo, a ventas, ahí es donde a mi se me ha complicado muchísimo, ha sido todo un reto", puntualizó.

Finalmente, Kathy indica que, a dichos retos le suma las múltiples trabas que existen en el país para los nuevos emprendedores.

"La verdad es un país que tiene demasiadas normas, demasiadas cosas que a veces son bastante obsoletas, muchos requisitos, mucha burocracia. Que hace que de todas maneras a veces las empresas ni siquiera podamos costear esos procesos tan complejos y desgastantes y, que también terminan siendo costosos", comentó.

Kathy sáenz nos habla de su vida por décadas, y como se ha consolidado como actriz | Bravíssimo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

‘Barbie’ y el sueño de mostrar más humanidad que plástico

Trotski: perro salvó a una familia de quedar sepultada por avalancha en Quetame

Jamie Lee Curtis habla sobre Luai, bebé recién nacida de Lindsay Lohan