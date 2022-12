Kathy Sáenz se ha logrado hacer un nombre bastante conocido en el mundo del cine, la televisión y el teatro colombiano por sus participaciones estelares en varias producciones de gran calibre, como ‘La Gloria de lucho’, ‘Mujeres asesinas’, ‘Pura sangre’ y ‘Las santísimas’.



(Siga leyendo: Padre de Luis Andrés Colmenares a su hijo: 'Escápate un ratico del cielo').

Si bien en los últimos años no se le ha visto activamente en las pantallas, si ha logrado destacar en su rol como empresaria y en su faceta como mamá de Amador, su hijo, fruto del matrimonio que tiene con el también actor Sebastián Martínez hace 11 años, y quien hace poco fue el personaje principal del remake de ‘Hasta que la plata nos separe’.



La actriz, de 50 años, estuvo charlando con la revista ‘¡Hola!' sobre detalles de su vida personal hasta ahora desconocidos por algunos fanáticos. Ella confesó que siente un profundo amor por su esposo y que desde que se conoció con él sabía que era el indicado.



(También: Mujer quedó tetrapléjica tras realizar un clavado en una piscina).

“Con ‘Tián’ me siento viviendo en un cielo. La vida a su lado es como vivir dos metros por encima del piso. Desde el primer minuto que estuve con él hasta hoy, después de 15 años de estar juntos, así me siento y nunca ha cambiado ese sentimiento”, expresó.



“(Martinez) Es un regalo que Dios y la vida me dieron, es como si me hubiera ganado un Baloto porque con él soy plena y eternamente feliz”, agregó para expresar que ha sido el mejor obsequio que ha recibido jamás.



Hoy la celebridad se encuentra enfocada en impulsar su marca de cosméticos y belleza personal, junto a su enamorado. Además, promueve la carrera de su hijo en el ámbito del automovilismo, donde ha logrado figurar y ser considerado como una de las mayores promesas del deporte en el país.



(También: Call of Duty Warzone 2: Lionel Messi ya está disponible en el videojuego).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO