Johnny Depp ganó el reconocido juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. Actualmente, una de las abogadas que estuvo en su equipo comentó cómo fue el trato con el artista.

Se trata de Kathleen Zellner, abogada que ha participado en la defensa de sujetos falsamente acusados de asesinato y abuso sexual, como el de Steven Avery y Ryan W. Ferguson. La profesional entró en la parte final del juicio para ser parte del equipo de defensores de Depp como consultora.



Al parecer, en un comienzo, el actor llamó directamente a su oficina y pidió comunicarse con ella, pero Zellner no se encontraba disponible.



Según lo que ella recuerda, cuando decidió devolverle la llamada, el motivo del porqué la había elegido fue parte de lo que la convenció a tomar su caso.



Por lo que le comentó al medio ‘Law & Crime Network’, que además se encargó de contar minuto a minuto el juicio en redes sociales, Depp la había visto en un documental de Netflix llamado ‘Making a Murderer’ -Haciendo a un asesino- en el que la abogada hablaba sobre su experiencia en algunos casos de asesinatos.

“Me interesó (el caso de Depp) porque se acercó a mí y me indicó el hecho de que era inocente. Me mencionó un fragmento que dije en el documental, donde expresé que `yo sería la última persona que alguien contrataría si fuera culpable’. Eso me impactó”, comentó la abogada en su entrevista.



En ese caso, Depp la contrató en parte como una muestra de su inocencia, ya que él le aseguró que si él no fuera inocente, ella se hubiera dado cuenta.

Sobre el juicio

Por sus declaraciones a ‘Law & Crime Network’, Zellner llegó hasta casi el final del juicio en un papel de consultora para el caso: “Disfruté mucho de conocerlo y conservar con él. Fue una experiencia increíble”.



Además, resaltó el trabajo de los demás compañeros de su equipo, entre ellos Camille Vasquez, una de las abogadas que más reconocimiento tuvo durante el caso, y dijo que “hizo un trabajo hermoso, no solo en el interrogatorio sino que también en el cierre, ella no le tenía miedo a nada”.

Vasquez cuestionó fuertemente a Heard en algunos interrogatorios. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Con respecto al veredicto final, resaltó su alegría por el fallo a favor del actor de ‘Piratas del Caribe’: “Creo que es enormemente reivindicativo para Johnny. Es una gran victoria y me tranquiliza lo bien que trabajaron los jurados. El caso se redujo a un concurso de credibilidad y Johnny tenía un maravilloso equipo en el juicio que estaba totalmente preparado para esto y se desempeñaron por encima de las expectativas”.

