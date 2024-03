Katherine Porto habló del maltrato que experimentó en sus relaciones pasadas

A Katherine Porto la recordamos por sus papeles en producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘‘Amar y tener’ (2011), ‘Bolívar’ (2019), ‘Primate’ (2022), entre otras.

Pese a que la conocemos en la escena profesional, pocas veces la hemos visto compartiendo sus más íntimas experiencias personales. una fasceta que reveló recientemente en el podcast ‘Vos podés’, dirigido por Tatiana Franko.

Problemas económicos, adicción a las compras, depresión, los retos de ser mamá y dejar su casa a los 17 años, fueron algunas de las duras experiencias que compartió la actriz colombiana sobre su proceso de crecimiento y aprendizaje.

"Llegó un momento en el que la vida me quitó todo. Mi hijo se fue a vivir con el papá, yo no tenía trabajo, toda esa fama y éxito se fue, amigos se fueron, me quedé muy sola. Yo estaba super enamorada y fue una ruptura que me llevó al piso. Entonces yo lo que hacía era que me anestesiaba, me tomaba pastillas para dormir, las combinaba con una copita de vino para estar siempre dormida y andaba así, como un alma en pena", relató Porto en la entrevista.

Entre los temas más fuertes que compartió la artista, están historias sobre las dolorosas experiencias de agresión física, verbal y emocional que atravesó, a las que la condujo, según explicó, la falta de amor propio y de respeto que tenía en ese momento, lo que la hizo pensar en que esos hombres iban a ser sus salvadores y los dejó pasar límites.

Uno de esos episodios ocurrió en medio de la ruptura con su esposo y de la separación con su hijo, quien se fue a vivir con su expareja. En ese momento llegó a su vida una relación que a los dos meses le pidió que se fuera a vivir con él, a lo que ella accedió al ver en ese compromiso una manera de recuperarse. Para hacerlo vendió todas sus pertenencias.

"Nos íbamos a casar y todo y el man me dejó después de que hice una película en la que salgo con un desnudo", recuerda Katherine. "Me dejó de hablar, me dejó tirada en el lanzamiento de la película, fue horrible".

El personaje, que además la había mantenido monitoreada por cámaras en el apartamento donde vivían, ante la ruptura le dejó sus pertenencias en bolsas de basura. Afortunadamente por esos días a la actriz se le presentó una oportunidad laboral que le permitió encontrar de nuevo el rumbo y valerse por sí misma.

"Luego llegó uno mucho peor. Era un mexicano, no me dejaba ir al gimnasio sola", recuerda Katherine. "Me despertaba en las noches, me daba una patada y me decía "preparame el desayuno", relató la actriz, quien atribuye el soportar esas actitudes a la falta de amor propio.

"En un ataque de celos me dijo putita. Lo miré y saqué un valor que no sabía que tenía. Él se estaba quedando en mi casa y aprovechándose de mí. Le dije esta putita no quiere que sigas en su casa y te largas", contó en la entrevista.

