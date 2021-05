Ella es Katherin Giraldo, la hermana de la cantante Karol G

La reconocida cantante de reguetón ‘Karol G’ es una de las artistas colombianas más importantes del género. Una de sus cualidades, más allá de su talento musical, es el fuerte cariño que tiene por su familia.



La ‘Bichota’ ha compartido constantemente por medio de sus redes sociales y entrevistas el afecto que siente por sus hermanas y papás. Sin embargo, muy pocas personas conocen a Katherin Giraldo, su hermana menor.



De acuerdo con la joven, de 28 años, “hace dos años no tengo contacto con mi papá o mis hermanas”.



En ese sentido, comentó al programa ‘Lo sé todo’ en febrero de este año que: “Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí súper libre y me ‘desboqué’, pero todos cometemos errores. Ahí fue cuando surgió todo este distanciamiento”.



Recientemente, Katherin respondió en su cuenta de Instagram una pregunta muy directa sobre la relación actual con su familia. La pregunta decía “¿por qué le das publicidad a tu media hermana Karol G si ellos no te toman en cuenta?”.



“Sencillo, yo no tengo odio ni rencor en mi corazón. En la vida hay exnovios y hay exesposos, pero no hay exfamilia, ni exhermanos ni expapás”, respondió la joven sin ‘tapujos’.



Sinceridad plena: la hermana de Karol G, Katherin, confesó si hay enemistad y rencor con su familia

¿Quién es Katherin Giraldo?

En su cuenta de Instagram se presenta como estilista, colorista profesional y modelo.



Tiene 28 años y como detalló para ‘Lo sé todo’, fue concebida en una relación extramatrimonial de su padre, Guillermo Giraldo (mejor conocido como ‘Papá G’).



“Fue un papá siempre presente, dedicado, amoroso y responsable, tengo las mejores cosas por decir de él. Todo fue maravilloso en la época de mi niñez y mi adolescencia”, explicó la joven.



Ella comentó que, cuando su madre falleció, la relación con la familia Giraldo se estrechó aún más.



Sin embargo, la joven recordó que junto con una de sus hermanas empezó a tener comportamientos indebidos. Si bien no detalló cuáles fueron aquellas conductas, sí dejó en claro que desde ese momento el ‘Papá G’ decidió cortar toda comunicación con ella.



Así las cosas, mientras a su otra hermana la perdonaron, a ella, al parecer, no le ha sido sencillo. “Pesa más para mi porque no soy hija de la mamá de ese núcleo familiar”, afirmó.



En la misma entrevista confesó que su única intención era llamar la atención de su padre, pues “necesito saber y escuchar la versión de él. Me he sentido sola en muchas ocasiones porque el núcleo familiar de mi mamá era muy pequeño, lo único que yo tengo de sangre y de familia son ellos”.



La joven afirmó haberse intentado contactar con su padre por todos los medios, pero no fue posible.



Según ella, su intención de acercarse a la familia de nuevo no tiene ninguna motivación económica.



“Yo tengo mis emprendimientos, lo económico no va al caso. Mi único interés es formar de nuevo ese vínculo que ahora está ausente. La verdad yo nunca me he ganado ni cien pesos por ser hermana de Karol G”.



También comentó al programa que no ha sido fácil, pero ha logrado salir adelante y cambiar aquellos errores que cometía y que desembocaron en el drama familiar.



En la actualidad se ha destacado por compartir en sus redes el apoyo a su hermana con sus nuevos proyectos musicales, tanto que en varias ocasiones ha asegurado que seguirá siendo ‘fan número uno’ de su trabajo.

