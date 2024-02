Kate Winslet habló sobre su vida luego del éxito de Titanic: 'Ser famoso es horrible'

La actriz británica, Kate Winslet, de 48 años, reveló en una entrevista con 'Porter' los desafíos que enfrentó tras convertirse en una de las estrellas más codiciadas de Hollywood luego del éxito arrollador de 'Titanic'.



Winslet compartió sus experiencias durante una conversación con la revista 'Porter', donde recordó lo incómoda que se sintió con su fama después del estreno de la épica tragedia romántica de James Cameron en 1997.

"Sentía que tenía que tener un determinado aspecto o ser una determinada cosa, y como la intrusión de los medios de comunicación era tan importante en aquella época, mi vida era bastante desagradable", admitió la actriz.



La intérprete también destacó cómo los periodistas cuestionaban sus elecciones profesionales después del éxito de 'Titanic', subrayando su percepción sobre la fama.



“Los periodistas siempre decían: ‘Después de Titanic podrías haber hecho cualquier cosa, sin embargo, elegiste hacer estos pequeños proyectos’... Y yo decía: ‘¡Sí, puedes apostar lo que sea a que lo hice!’ ¿Saben por qué? Porque ser famoso es horrible”, añadió.



Esta no es la primera vez que Winslet aborda el tema de la fama. En conversaciones anteriores, la actriz en ‘WTF with Marc Maron’ compartió sus luchas con el escrutinio mediático y las expectativas poco realistas de la industria del entretenimiento.

La actriz lamentó no haber confrontado a los periodistas sobre el trato injusto que recibió en su juventud. Foto: 20 Century Fox / Instagram: @kate.winslet.official

“Fue como la noche y el día de un día para otro”, dijo sobre su repentina fama. “Además, me sometían a mucho escrutinio físico también y me criticaban bastante; la prensa británica era realmente poco amable conmigo”, reflexionó.



“Siendo sincera, me sentí bastante acosada”, continuó Winslet. “Recuerdo que pensé: ‘Bueno, esto es horrible y espero que se pase’. Y definitivamente pasó, pero también me hizo darme cuenta de que si eso era ser famosa, yo no estaba preparada para ser famosa, gracias. No, definitivamente no”.



Además, Winslet recordó una experiencia en el pódcast ‘Happy Sad Confused’ de crítica corporal durante el rodaje de 'Titanic' y cómo esto la llevó a una crisis de autoimagen. “Por lo visto yo estaba demasiado gorda. ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron muy malos. Ni siquiera estaba gorda”, expresó Winslet.



En cuanto a su experiencia personal, la actriz lamentó no haber podido confrontar a los periodistas sobre el trato injusto que recibió en su juventud. "Me hubiera gustado decirles a los periodistas algo", expresó, reflexionando sobre el 'bullying' y el abuso que experimentó.



Finalmente, compartió su perspectiva sobre el envejecimiento y la aceptación personal. “Hay algo fabuloso en decir: ‘Bueno, así son las cosas’. Nos volvemos más mujeres, más poderosas, más sexys, y creo que eso es asombroso, afirmó la actriz, alentando a otras mujeres a abrazar su poder y aceptar sus cuerpos en todas sus etapas.

"Vamos chicas, solo tenemos que hacernos cargo de nuestro poder. ¿Por qué no? La vida es demasiado corta", concluyó.

