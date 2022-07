La supermodelo británica Kate Moss fue nombrada este viernes directora creativa de 'Diet Coke', la versión sin azúcar ni calorías de la popular marca de refrescos Coca-Cola, informó la compañía.



Moss, icono de las pasarelas en la década de los años 2000 y que ha seguido trabajando en el sector de la moda, ocupa un puesto que llevaba vacante una década y que previamente ocupó el diseñador Marc Jacobs.

Kate Moss en pasarela en 2005. Foto: AFP

Según la nota, la británica sacará adelante una campaña llamada 'Love What You Love' (Ama lo que amas) que celebra el 40 aniversario del producto y anima a tener una "actitud positiva en la vida".



La empresa recuerda que la ‘Diet Coke’ se convirtió a partir de la década de los 80 en un "accesorio" de moda que se veía entre los bastidores y en los desfiles, posicionándose como un producto para disfrutar de una "pausa".



La elección de Moss no parece casual, ya que es emblema de una generación de modelos en la que el canon era la extrema delgadez y que se jactaba de seguir una dieta radical a base de cigarrillos y refrescos sin azúcar.



Según Coca-Cola, la maniquí, de 48 años, tiene "una estética atemporal, pero irreverente, que desafía la categorización y trasciende límites", y desde el inicio de su carrera ha guiado el rumbo de la cultura.



"Estoy encantada de unirme a la familia de Diet Coke, amo sus colaboraciones pasadas con nombres increíbles de la moda", dijo Moss, en referencia a diseñadores como Jean Paul Gaultier o Karl Lagerfeld.



“Como directora creativa, espero inspirar a los fans y celebrar el 40º cumpleaños de la marca con estilo”, agregó.



Diez años después de la última colaboración de Coca Cola con la marca, Moss estará a la cabeza de la celebración de una nueva década de vigencia de la variante 'light' de la firma.

¿Quién es Kate Moss?

Ella es una supermodelo británica de los años 90, que se volvió mundialmente famosa por imponer un estilo en las pasarelas denominado el ‘antimodelaje’, pues su figura delgada y poco robusta logró causar intriga entre los diseñadores de moda más afamados, incluso, llegó a ser la cara representativa de la casa ‘Kalvin Klein’ por varios años.



Con tan solo 15 años ya estaba modelando en la Semana de la Moda de Londres, de la mano del diseñador John Galliano. A los 20 ya era considerada una de las supermodelos más afamadas en todo el planeta, llegando a trabajar para ‘Gucci’, ‘Dolce y Gabbana’, ‘Versace’, ‘Channel’, ‘Vogue Eyewear’, ‘Mango’, ‘Topshop’, entre otras.



Actualmente, además de prestar su imagen para distintas marcas y joyerías, es dueña de su propia empresa de modelos en Londres. Así mismo, tiene una breve faceta como actriz al haber participado en el capitulo especial de navidad de la serie, ‘Blackadder’, donde le dio vida a ‘Lady Marion de Sherwood’.



El diseñador británico Kim Jones (c) flanqueado por las modelos Naomi Campbell (i) y Kate Moss (d), en la la colección masculina de Louis Vuitton. Foto: EFE

