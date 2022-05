Este lunes se conoció que la modelo Kate Moss intervendrá como testigo en el juicio que enfrenta al actor Johnny Depp con su exmujer, la también actriz Amber Heard, después de que esta mencionara a Moss ante el jurado popular.



Según la cadena de noticias 'CNN', Moss intervendrá este miércoles en el juzgado de Fairfax (Virginia, EE. UU.), donde acudirá por petición de los abogados de Depp, con quien mantuvo una relación romántica entre 1994 y 1998.



¿Quién es Kate Moss?

Kate Moss nació el 16 de enero de 1974 en Lodres, Inglaterra. Según Britannica, el sitio web de la Enciclopedia Británica, "es una modelo cuya figura delgada y aspecto natural redefinieron la industria en la década de 1990 y que, posteriormente, se convirtió en un icono cultural".



Moss creció en Croydon, un barrio de Londres. Su carrera como modelo arrancó cuando tenía 14 años. En ese momento, Sarah Doukas, propietaria de la agencia de modelos Storm, la descubrió y apostó por ella para adentrarla en la desafiante industria de la moda.



Su primer gran éxito como modelo ocurrió en 1990, cuando se publicaron unas fotografías suyas sin estilizar tomadas por Corinne Day para la revista juvenil The Face.



"En esa época, la industria de la moda estaba poblada de supermodelos, famosas por sus esculturales y curvilíneos cuerpos y por sus imágenes tradicionalmente glamurosas. Con su aspecto más natural, su estilo callejero y su constitución ligera -con 1,65 metros, era baja para una modelo-, Ross se hizo conocida como una 'anti-supermodelo', y lanzó una nueva era en el modelaje, aunque no sin cierta controversia", cuenta Britannica.



Efectivamente, su vida pública no ha estado lejana de los escándalos. En 1992, Moss firmó un contrato con el diseñador estadounidense Calvin Klein. Al poco tiempo, apareció en una campaña para esa marca. Sin embargo, fue acusada de promover la anorexia pues en los anuncios se destacaba su delgadez y aparecía vestida con poca ropa.

Años más tarde, como lo cuenta el medio argentino 'La Nación', la prensa sensacionalista dio a conocer las "compañías que la incitaban a llevar un estilo de vida poco saludable y despreocupado". En 2005, el diario 'Daily Mirror' la llamó 'Cocaine Kate' cuando publicó unas fotografías tomadas por una cámara oculta de uno de sus reportes en las cuales se ve a la modelo consumiendo esa droga.



Por cuenta de esa situación, perdió varios contratos. Al año siguiente, sin embargo, tras una temporada de rehabilitación, volvió a ser una de las modelos más solicitadas la industria.



La figura de Kate Moss marcó un hito en la historia de la moda. Con el tiempo, se convirtió en una de las modelos más solicitadas y mejor pagadas de esa industria. Ha aparecido en campañas de prestigiosas marcas como Dior, Burberry, Chanel, Versace y Dolce y Gabbana. Un cálculo de la revista 'Elle' da cuenta de más de 300 portadas en importantes revistas.

Amber Heard afirmó que Johnny Depp tiró por las escaleras a Kate Moss. Foto: Jim Lo Scalzo - Elizabet Frantz - Mike Coppola. AFP

Su relación con Johnny Depp

Kate Moss y Johnny Depp mantuvieron una relación entre 1994 y 1998. "Fueron sin duda una de las parejas icono de los años 90", cuenta la revista 'Elle'.



En ese entonces, con 31 años de edad, Depp acababa de terminar su compromiso con la también actriz Winona Ryder. Se conocieron en una fiesta en el Café Tabsc, un lugar fecuentado por las modelos como Moss, quien tenía 20 años. Ambos fueron presentados por el escritor George Wayne: "Johnny estaba en la parte de atrás cenando y Kate entró con Naomi (Campbell) y The GW la agarró e hizo la presentación", contó en 2019.



Las razones de su separación no están del todo claras. Lo cierto es que en 2012 Moss le dijo a 'Vanity Fair' que Depp "la cuidó como nadie".



¿Por qué Moss estará en el juicio?

Fue la propia Amber Heard quien dio pie a que la modelo británica intervenga en el juicio, cuando al describir un altercado entre Depp y su hermana dijo que le "recordó" a un rumor por el que supuestamente el actor empujó por las escaleras a Moss.



"No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé", aseguró Heard tras reconocer que pegó al actor para defender a su hermana mientras ambos discutían.



Tales palabras fueron celebradas por los abogados de Depp dentro del juzgado, ya que, según la prensa estadounidense, Moss mantiene una buena relación con el actor y la simple mención del incidente permitía incluir a la modelo en la lista de testigos.



Sin embargo, parece que sí que hubo altercados durante el romance de Moss y Depp.



De acuerdo con una crónica publicada por el diario 'The New York Times' en 1994, la policía neoyorquina detuvo al actor después de que destrozara la habitación de un hotel donde también se alojaba la modelo, quien nunca se presentó como víctima de violencia.



*Con información de Agencia EFE.