Sigue avanzando el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. En esta ocasión, la modelo británica Kate Moss testificó este miércoles 25 de mayo y negó haber sido víctima de violencia por parte del actor de ‘Piratas del Caribe’ en los años 90.

El equipo de abogados de Depp llamó a la modelo como testigo de refutación a lo que dijo Heard, el 17 de mayo, cuando afirmó que Depp había empujado a Moss por las escaleras en su época de noviazgo.



Su testimonio se realizó por videollamada y en menos de tres minutos confirmó que había tenido una relación romántica con Depp de 1994 a 1998 y negó que el actor fuera violento con ella.



(No deje de leer: Kate Moss: ¿quién es la modelo que testificará en juicio de Johnny Depp?).



Kate Moss testificó bajo juramento que lo que había dicho Heard es falso:



“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo y había una tormenta de lluvia y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo Moss.



Además, añadió: "Gritaba porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él volvió corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me llamó atención médica".

Su testimonio se realizó por videollamada y duró menos de tres minutos. Foto: AFP

Seguido a esto Benjamin Chew, uno de los abogados del equipo legal de Depp, le preguntó a la modelo si el actor alguna vez la había empujado.



(No deje de leer: Will Smith: la visión “infernal” que le mostró el fin de su carrera).



“No. Nunca me empujó, me pateó ni me tiró por ninguna escalera”, respondió Moss. La modelo no fue interrogada por el equipo legal de Heard.



Se espera que más tarde este mismo 25 de mayo Depp suba al estrado para testificar por segunda vez. El actor ya había testificado antes en el transcurso de abril durante cuatro días.



El juicio de difamación lleva seis semanas, con un descanso de cinco días, y se espera que esta semana se brinden los argumentos finales.

