Kate Middleton tiene cáncer: así ha sido el paso a paso de su estado de salud

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este viernes que ha sido diagnosticada con cáncer y está en las primeras etapas de tratamiento con quimioterapia. Este anuncio pone fin a semanas de especulaciones y hermetismo en torno a su estado de salud.

En una declaración personal grabada en Windsor y transmitida por la 'BBC', la princesa compartió detalles sobre su diagnóstico y el tratamiento que está siguiendo. Aunque no especificó el tipo de cáncer, su declaración reveló que la enfermedad fue descubierta tras someterse a una cirugía abdominal en enero.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida", expresó Kate, destacando la dureza de los últimos meses para ella y su familia.

La princesa detalló cómo, inicialmente, se pensó que su condición no era cancerígena tras la cirugía, pero análisis posteriores revelaron la presencia de cáncer. "Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que siguiera un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento", explicó.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Kate Middleton también resaltó el impacto emocional de la noticia en su familia, asegurando que tanto ella como su esposo, el príncipe Guillermo, han estado manejando la situación en privado. "Por supuesto, esto fue un gran shock... Pero lo más importante es que nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien", dijo, refiriéndose a sus tres hijos.

El príncipe Guillermo fue elogiado por Kate como "una gran fuente de consuelo y tranquilidad" durante este desafiante período, y ella pidió "tiempo, espacio y privacidad" mientras se somete a tratamiento.

La línea del tiempo sobre el caso de Kate Middleton

Desde su última aparición pública oficial el día de Navidad de 2023, hasta los recientes acontecimientos, la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, ha sido un tema de creciente preocupación e interés. A continuación, presentamos una cronología detallada de los eventos relacionados con su estado de salud.

25 de diciembre de 2023

Kate es vista por última vez en público de forma oficial cuando sale de la iglesia en Sandringham, la residencia de campo de la familia real al norte de Londres.

⛪️El 25 de diciembre de 2023 la princesa fue vista saliendo de la iglesia en Sandringham. Este día fue la última vez que #KateMiddleton fue vista públicamente y de forma oficial. A partir de entonces, la corona británica se vería envuelta en un nuevo misterio.🎄 pic.twitter.com/XHohjPe4rn — POSTA Durango (@POSTADurango) March 18, 2024

16 de enero de 2024

La princesa de Gales es ingresada al hospital The London Clinic.

17 de enero de 2024

El Palacio de Kensington anuncia que Kate se ha sometido a una cirugía abdominal, descrita como "exitosa". Se esperaba que la princesa permaneciera hospitalizada entre 10 y 14 días antes de regresar a su hogar para recuperarse, sin participar en compromisos públicos hasta después de Pascuas.

18 de enero de 2024

Imágenes del príncipe William saliendo de The London Clinic son capturadas por medios, indicando su visita a Kate. Se asume que los hijos de la pareja no visitaron a su madre durante su estancia en el hospital.

29 de enero de 2024

Se informa que Kate ha sido dada de alta del hospital para continuar su recuperación en el Castillo Windsor, mostrando una evolución favorable.

7 de febrero de 2024

Después del anuncio del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, William asume representaciones en nombre de su padre y agradece al público por el apoyo a su esposa y a su padre.

“Me gustaría tomar esta oportunidad para decir gracias, también, por los amables mensajes de apoyo a Catherine y mi padre, especialmente, en los últimos días. Significa mucho para nosotros”, señaló.

18 de febrero de 2024

William sorprende al asistir solo a los Premios BAFTA, un evento al que tradicionalmente asistía con Kate.

27 de febrero de 2024

William cancela un compromiso real por "razones personales", aumentando las especulaciones sobre el estado de salud de Kate.

29 de febrero de 2024

Un portavoz real afirma que Kate está en buen camino hacia su recuperación, pero sin dar detalles específicos. “El Palacio de Kensington dejó claro en enero la cronología de la recuperación de la princesa y sólo hemos estado dando actualizaciones significativas”, señaló.

4 de marzo de 2024

Kate es vista en público por primera vez desde su hospitalización, aunque las fotos no son confirmadas oficialmente por el Palacio de Kensington.

5 de marzo de 2024

La armada británica retira el anuncio de la participación de Kate en el evento anual Trooping the Colour, previsto para el 8 de junio, generando más dudas sobre su salud.

6 de marzo de 2024

El tío de Kate, Gary Goldsmith, hace declaraciones vagas sobre su estado de salud en el programa Celebrity Big Brother. "Ella está recibiendo los mejores cuidados en el mundo.. Regresará. Por supuesto que lo hará”, afirmó.

10 de marzo de 2024

En el Día de la Mujer, el Palacio de Kensington publica la primera foto oficial de Kate desde su cirugía, acompañada de un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido.

#KateMiddleton ♬ original sound - staytunednbc @staytunednbc The first photo of #PrincessKate to appear since she had surgery in January was edited, according to analysis of the photo and later in an apology posted by Catherine online. Several top photo news agencies removed the photo, since they do not allow “altered or digitally manipulated images.” #RoyalFamily

11 de marzo de 2024

Kate pide disculpas por la confusión causada por la edición de la foto familiar compartida, asegurando que fue un experimento de edición personal.

“Como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebraron hayan tenido un feliz Día de la Madre. C”, fueron sus palabras.

Horas después, 'The Daily Mail' publica una fotografía en la que aparece la princesa de Gales saliendo del Castillo Windsor junto al príncipe William en un auto. Los usuarios señalan que es falsa.

13 de marzo de 2024

Se niegan acusaciones sobre la falsedad de una fotografía de Kate publicada por The Daily Mail.

17 de marzo de 2024

Circulan rumores sobre un próximo anuncio importante de la corona, aumentando las especulaciones sobre el estado de salud de la princesa.

22 de marzo de 2024

La princesa de Gales, Kate Middleton, confirma a través de un comunicado en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer y que se encuentra en tratamiento.

La respuesta a este anuncio ha sido una oleada de apoyo, incluyendo un comunicado del primer ministro británico, Rishi Sunak, quien expresó su deseo de una "recuperación completa y rápida" para la princesa.

"Sé que hablo por todo el país deseándole una recuperación completa y rápida y estoy deseando verla de vuelta cuando esté lista", afirmó Sunak.

Más noticias en EL TIEMPO

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación (Argentina) y El Comercio (Perú), y contó con la revisión de la periodista y un editor.