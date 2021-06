Felicitación de Kate Middleton a Meghan Markle por nacimiento de bebé

"Estamos felices con la noticia de la llegada de baby Lili. Felicidades Harry, Meghan y Archie", escribieron el Duque y la Duquesa de Cambridge Kate Middleton y el príncipe William, bajo una imagen de la pareja.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor es el nombre de la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, en honor a su bisabuela, la reina Isabel, y a su abuela materna, Lady Di.



"Lili nació el viernes, cuatro de junio, a las 11:40, bajo el cuidado de los doctores del Hospital Santa Bárbara Cottage, en Santa Bárbara, California. Pesó siete libras y once onzas. Ambas, madre e hija, están sanas, bien y recuperándose en casa", afirmó la pareja en un comunicado.



Pese a las distancias tras la incómoda entrevista que la pareja ofreció a Oprah Winfrey y el fallecimiento del esposo de la reina Isabel, la Familia Real reaccionó al acontecimiento.



"La reina, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles y los duques de Cambridge conocen la buena nueva y están encantados con la noticia del nacimiento de la hija de los duques de Sussex", anunció el vocero del palacio de Buckingham.

Redacción EL TIEMPO