Así es la casa de campo donde Kate Middleton se estaría refugiando por privacidad

La residencia rural de Anmer Hall, ubicada en el apacible pueblo de Anmer, Norfolk, Inglaterra, cobró relevancia en los recientes días debido a los acontecimientos relacionados con la salud de la princesa Kate Middleton.

Este encantador refugio del siglo XIX, propiedad del príncipe y la princesa de Gales, volvió a destacarse como un lugar apreciado dentro de la familia real británica, pues se especula que Kate se encuentra en proceso de recuperación en esta vivienda tras someterse a una cirugía abdominal.

La princesa no fue vista en casi tres meses y los medios oficiales indicaron que se mantendría alejada de la vida pública hasta después de las festividades de Semana Santa.

La escasez de información concreta avivó los rumores y teorías de conspiración sobre el paradero real de la princesa. Las especulaciones sobre su salud alcanzaron su punto álgido el pasado fin de semana cuando se difundió una foto familiar de Kate con sus hijos en el Día de la Madre, la cual había sido manipulada con Photoshop.

La casa de Anmer Hall



Construida en 1802 como parte del extenso dominio de Sandringham Estate, Anmer Hall es una elegante propiedad georgiana que cuenta con 10 habitaciones, piscina y cancha de tenis privada.

Esta finca de 8000 hectáreas ha sido un lugar histórico dentro de la monarquía británica desde 1862, albergando no solo residencias, sino también iglesias y parroquias.

Beautiful architecture at SandringhamEstate. Sandringham House, Anmer Hall, Forest Farm.👑👑👑😍😍😍 pic.twitter.com/sMHbtCiMup — Royal Family & (@RoyalsFamily999) January 23, 2022

A tan solo cinco minutos en automóvil desde Anmer Hall se encuentra la residencia principal de la finca, Sandringham House, en la que el rey Carlos III y la reina Camilla celebran las Navidades reales.

Adquirida por el Príncipe Alberto Eduardo en 1896, Anmer Hall ha tenido una historia variada, siendo habitada por diversas personalidades de la aristocracia británica.

Desde 2015, Anmer Hall ha servido como refugio para el príncipe William, Kate y sus tres hijos, siendo especialmente importante durante la pandemia.

Sin embargo, debido al aumento de sus responsabilidades reales a tiempo completo, ahora pasan la mayor parte de su tiempo en sus dos residencias principales: una en el Palacio de Kensington y la otra en Adelaide Cottage, situada en los terrenos del Castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros del centro de Londres.

En 2022, el príncipe William y Kate Middleton se trasladaron a esta histórica residencia, originalmente construida para la reina Adelaida, esposa del rey Guillermo IV, en 1831.

Esta cabaña ha sido utilizada por diversos miembros ilustres de la familia real, incluida la reina Victoria, quien la frecuentaba para disfrutar de desayunos y tés. La familia real habría elegido mudarse a Adelaide Cottage con el propósito de llevar una vida familiar lo más "normal" posible.

Adelaide Cottage ofrece solamente cuatro habitaciones: una para el matrimonio y una para cada uno de sus hijos. En esta residencia, no hay personal doméstico permanente ni viviendo con ellos, lo que demuestra una vez más la austeridad y sencillez que caracterizan la crianza de sus hijos.

Además, se especula que Middleton podría estar recuperándose en esta casa. A finales de febrero, la Casa Real comentó sobre el asunto a través de un portavoz, quien mencionó que la princesa se está "recuperando día a día" junto a sus tres hijos y acompañada por sus padres y hermanos en esa ubicación, que es la casa familiar.

No obstante, Anmer Hall sigue siendo su "refugio campestre". Un dato interesante sobre esta residencia es que, según Sally Bedell Smith, autora del libro 'Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch' (Isabel la Reina: la vida de una monarca moderna), en 2015, la difunta reina Isabel hizo un comentario curioso sobre Anmer Hall.

Después de que la pareja real completara su renovación, decidieron reinaugurar la propiedad con una invitación a la Reina. La periodista estadounidense relató que en la casa de arquitectura georgiana "tienen una de esas grandes cocinas con un plano abierto con zonas para comer, a lo que Su Majestad opinó: 'No puedo entender por qué todo el mundo pasa tanto tiempo en la cocina'".

El Palacio de Kensington publicó en enero la primera fotografía oficial de ella desde su cirugía, pero la imagen fue eliminada por varios medios. Foto:EFE Compartir

Este desconcierto hacia las tareas domésticas comunes, como hacer la cama por la mañana, ordenar la casa y lavar la ropa, podría explicar por qué este espacio le parecía tan insignificante en los hogares.

Más noticias

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de La Nación (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.