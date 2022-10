Durante uno de los episodios del podcast 'Chiquis & Chill' de la cantante mexicana, Kate del Castillo y Chiquis Rivera discutieron el tema de la maternidad y la presión que a veces sienten para ser madres.



Rivera aseguró no querer hijos porque se quiere concentrar en su carrera musical y viajar, por eso cree que en su vida no hay espacio para tener niños, "A veces siento que soy egoísta porque yo quiero vivir mi vida [...] No sé si quepan hijos en mi vida y quizá eso se escucha muy mal", afirmó.



Kate del Castillo, por el contrario, no fue tímida en expresar firmemente si opinión durante el programa, al que acudía como invitada. "Yo no creo que sea ser egoísta", afirmó, "A mí me parece que lo más hermoso que hay es amarnos primero a nosotros mismo y luego proveer a los demás".



Además del Castillo aseguró que ella nunca ha deseado tener hijos y que cada persona debe tomar sus decisiones sin tener en cuenta las presiones externas de terceros. De igual forma aseguró que es necesario superar el pensamiento de que ser mujer es sinónimo de ser madre, "No nada más somos un cuerpo reproductivo", dijo.



De igual forma, la actriz mexicana exhorto a las personas que en lo que respecta a las figuras públicas se concentraran más en sus trabajos y no en la vida personal.

