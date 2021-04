Karoll Márquez y su sexualidad: ‘Nunca he estado metido en un clóset’

A pesar de que la orientación sexual es uno de los ámbitos más personales de cada individuo, muchos seguidores y seguidoras del actor, compositor y modelo colombiano Karoll Márquez Mendoza morían por conocer su respuesta.



(Le puede interesar: El humorista Hassam regresa al programa 'Sábados Felices')

Márquez es recordado por su participación en telenovelas colombianas como ‘Amor de Carnaval’, ‘Un sueño llamado salsa’, ‘Oye bonita’ y la telenovela que acompañó las tardes de miles de televidentes durante años, desde 1996 hasta el 2002, ‘Padres e hijos’.



“Nunca he estado metido en ningún clóset”, afirmó Karoll Márquez en entrevista con ‘Diva Rebeca’, un proyecto de entretenimiento en YouTube creado por Omar Vásquez que permite un acercamiento a personalidades del entretenimiento y la política.



El actor, al parecer, ya estaba cansado de especulaciones al respecto y aclaró, en reiteradas ocasiones, que él nunca ha ocultado su orientación sexual. “El hecho de que uno no hable de su vida personal, no quiere decir que estés metido en un clóset”, afirmó el cartagenero.



(Lea también: ¿Cuáles son los protocolos de luto en la Corona Británica?)



“Soy una persona ejemplar: soy buen hijo, amigo y artista. ¿Por qué tengo que salir a pedirle permiso al mundo por existir?”, explicó el artista a la vez que comentaba que no se identifica con la comunidad LGTBI, ya que cada sujeto es un individuo independiente y en pleno siglo XXI aún se habla con morbo sobre la sexualidad de los demás.



Vea la entrevista completa acá:

Karoll Márquez: "Nunca he estado en ningún clóset". Cuenta detalles desconocidos de su vida Karoll Márquez habló para el canal de Omar Vásquez. El actor habló en el canal de Omar Vásquez. Foto: YouTube: Soy Omar Vásquez

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí)



(Nota relacionada: Conozca a Ricardo Mejía, el protagonista de 'Lala’s Spa')



Tendencias EL TIEMPO