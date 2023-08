Karoll Márquez fue el nuevo eliminado de ‘MasterChef’, en su salida comentó que extrañaba a Claudia Bahamón, la presentadora del reality, ya que ha estado faltando en diferentes capítulos por motivos personales: “Es doloroso, me duele que no esté Claudia, es una mentora acá”, relató.

Aun cuando no lograron despedirse en persona, la conductora del show publicó en sus redes sociales un conmovedor mensaje sobre el actor.



“Esta salida sin estar allí la lamenté demasiado. Me gusta mirarlos a los ojos y abrazarlos fuerte. Me fijo mucho en aquellos artistas 360 y Karoll Márquez desde hace 20 años que entré a la televisión me cautivó. Solo puedo decirle que lo amo con toda mi alma, y mi admiración es de cuál gran fan enamorada”, publicó en su post de Instagram.

Desde la despedida, los internautas han estado interesados en la vida sentimental del artista, esto debido a que fue uno de los más cuestionados en 'MasterChef Celebrity' por su orientación sexual.

El actor fue involucrado en una infidelidad

Hace poco se viralizó una entrevista del cartagenero con ‘Diva Rebeca’, el personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez que se caracteriza por su maquillaje inspirado en los ‘Drag Queens’, quienes personifican a la mujer de una manera dramatúrgica. El metraje subido a YouTube, fue realizado hace un par de años, en este el actor revelaba datos sobre su vida personal y de sus anteriores parejas sentimentales.

Márquez comentó que a sus 18 años, antes de vivir en Bogotá, tuvo su primera relación sexual con una mujer, la cual era mayor que él y, según cuenta, no era el novio oficial de esta persona, pues ella ya tenía una pareja.

‘Diva Rebeca’ le preguntó al actor qué es lo que lo ha decepcionado de sus parejas, a lo que él contestó: “No me gusta el bochinche, no me gusta tanta fiesta. Todo debe tener parámetros, me gusta tener disciplina, un compromiso con una carrera, me gusta pasarla bien. Cuando te enfrentas con alguien que no tiene frenos, es un poco complicado”.

El actor, tras un par de preguntas por parte del periodista, reveló que en algún momento realizó un trío sexual, a lo que ‘Diva’ le preguntó si el hecho fue con hombres o mujeres. Karoll respondió entre risas: “De todo, lo que caiga. Sería el colmo que a esta edad uno no disfrute de la sexualidad”.

También recalcó que él no ocultaría a una persona que ama. Seguido a esto habló sobre su última relación, la cual, según relató, terminó porque su pareja decidió ir a vivir a Nueva York, Estados Unidos, y desde esa separación no se ha sentido completamente cómodo para entrar a un nuevo compromiso, pues ha sido difícil para él encontrar a esa persona ideal.

Karoll Márquez lanza su nuevo éxito ‘Porque te vas’

