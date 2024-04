Karoline de ‘El Desafío’ hizo una picante confesión: ‘Dormida me quito la ropa’

El lunes primero de abril Caracol Televisión estrenó el ‘Desafío XX’, esta edición del reality, que conmemora 20 años al aire, promete ser una celebración llena de novedades y emoción. Son 32 participantes los que llegan a Tobia a conformar los cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega.

Desde su debut en 2004, El Desafío de Caracol Televisión ha cautivado a audiencias de todo el país. A lo largo de los años, el programa ha evolucionado, adaptándose a nuevos conceptos y desafíos, pero sigue siendo uno de los favoritos de la televisión colombiana.

Los productores han informado en diferentes ocasiones que el ‘Desafío XX’ los Súper Humanos deben contar con un excelente estado físico y resistencia física y mental, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales.

Fueron 32 participantes los encargados de conformar los 4 equipos del ‘Desafío XX’, en la primera prueba de resistencia 16 hombres y 16 mujeres fueron retadas en una dura prueba donde una grúa con 80 metros de brazo definió los 8 integrantes de cada equipo.

En el segundo capítulo y con los equipos definidos los concursantes han aprovechado los diferentes momentos y espacios de las casas para conocerse y afianzar lazos de afinidad, uno de los detalles que más llamó la atención es que cada casa cuenta con cuatro camas, por lo que los concursantes se ven obligados a dormir en pareja.

Karoline, del equipo Gamma, causó sensación con sus confesiones a la hora de organizar la habitación y la forma en la que dormirían, pues aseguró que le daba miedo dormir con Vittorio, ya que acostumbra a desnudarse inconscientemente mientras duerme.

“Yo me iba a acostar a dormir con Hércules, pero él [Vittorio] me dijo que prefería dormir con una chica. Yo no tengo ningún problema, lo único que a mí me preocupa es que yo dormida e inconsciente me quito la ropa, qué pena yo amanecer ahí en bol*, que se levante y lo primero que vea sean mis chi****”, dijo Karoline.

