Karol G y Young Miko actuaron sensualmente en ‘Contigo’, la nueva canción de la Bichota

Este 14 de febrero Karol G cumplió 33 años y para celebrar su día especial estreno una nueva canción llamada 'Contigo', la cual hizo en colaboración con DJ Tiësto. Este sencillo habla del amor tan grande que tiene una pareja y que no se imaginan una vida si la otra persona ya no está.

Vale la pena recordar que, hace unos días, la 'Bichota' había anunciado el lanzamiento de su nueva tema en medio de su concierto en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, pues no puedo aguantar la emoción de que sus fanáticos la sorprendieran con un cartel que decía: ‘No quiero vida, si no es contigo’.



Ahora bien, minutos antes de mostrarle al mundo su nueva canción, Karol G se conectó en vivo con sus fans para que la acompañaran a cantar el feliz cumpleaños. Luego de esto, puso una cuenta regresiva para escuchar y ver el video musical por primera vez.



(Lea también: Hombre promete comer pollo crudo durante 100 días: ¿qué enfermedades podría adquirir?).

El clip es protagonizado por Karol G y la cantante puertorriqueña Young Miko. En él se ve que ellas actúan como si fueran una pareja y viven varios momentos románticos juntas, por ejemplo, se hacen tatuajes, conviven en la misma casa, se toman de la mano, bailan, entre otros.



Incluso, en un momento parece que terminan su relación, pero se vuelven a encontrar en una discoteca donde se reconcilian y, al parecer, se dan un beso que hace que estallen volcanes.



Como era de esperarse, este sencillo se ha vuelto tendencia rápidamente y hasta el momento ha acumulado más de 2 millones de reproducciones en menos de 11 horas. Además, los internautas no han parado de reaccionar sobre la canción.

"¡Qué obra de arte, por favor! Gracias Karol G y Young Miko. Feliz cumpleaños Carolina"; "Te felicito bichotaaaaa, la sociedad tiene que dejar de juzgar y respetar al otro, me encantó"; "Tanto el videoclip como la canción me parecen preciosos y me hace feliz ver cómo las mujeres cada vez somos más valientes y libres para hacer lo que queramos, amar a quien queramos y ser quién queramos ser", son los comentarios más destacados de YouTube.



(Le puede interesar: Estas son algunas 'red flags' de las personas infieles).

Letra completa de ‘Contigo’

De mi parte

sigo recordando cuando tomaba tu mano,

la vida se me está yendo pensando

solo en ti



No puedo olvidarte

y estas ganas me dan con ir a buscarte

todo es tan rico si tú estás,

si estás aquí



No quiero vida si no es

contigo, con - contigo eh,

contigo, con - contigo eh,

contigo, con - contigo eh,

No quiero vida si no es

contigo, con - contigo eh,

contigo, con - contigo eh,

contigo, con - contigo yeah

No quiero vida si no es



(No quiero vida si no es)



Dicen que es grave

hoy no te tengo y las palabras

no me salen, están presas en mi corazón

y tú lo sabes

Yo te quiero a ti

no necesito más nadie, yeah yeah

Par de llamada al celular,

y tú no me contestas

mensajes al DM,

y no tengo respuestas

me daño la mente por saber

tú qué piensas, tú eres para mí

tienes que darte cuenta,



Lo que te pensé, no se puede contar

la foto mental, no la puedo borrar

¿Qué me hiciste tú? Que no puedo soltar

tengo presente en cada lugar

de tiii ¿Cómo fue que antes no te vi?



No quiero vida si no es

contigo, con - contigo eh,

contigo, con - contigo eh,

contigo, con - contigo eh,

No quiero vida si no es

(No quiero vida si no es)



(Con - con - con)

Contigo, con - contigo eh,

contigo, con - contigo eh,

(yo quiero estar contigo)

contigo, con - contigo eh,

No quiero vida si no

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Ocho cosas que le molestan a las personas de signo Acuario: sus puntos sensibles

Camilo Sánchez, de 'Fucks news', presentó a sus 2 novias; una de ellas tiene otro novio

¿Pagaría por ponerle el nombre de su ex a una rata y que se la coma un ave rapaz?