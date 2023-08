La gira de Karol G por Estados Unidos ha dejado varios momentos para remarcar. La paisa está conquistando el país norteamericano y a sus conciertos asisten desde sus fanáticos hasta reconocidos artistas que se gozan el show de 'la Bichota'.



Durante el espectáculo, Karol no deja de estar atenta a su público y de interactuar con él. Fue así como en las dos noches que estuvo en la tarima en Miami, se percató de una joven que llevaba una pancarta pidiéndole una canción para su mamá que está en el cielo. Era la hija de la destacada patinadora colombiana Luz Mery Tristán, víctima de feminicidio a manos de su pareja.

Lea también: (A Karol G le dicen 'guisa con plata' y esta fue su imperdible respuesta)

El video que ha sido compartido en redes sociales muestra el momento en el que 'la Bichota' observa a la mujer, lee el cartel y se dirige a ella.



"¡Ay no puede ser! ¿Usted vino ayer?, ¿usted era la que tenía el letrero con 'Ocean'?, usted me hizo ese momento muy especial. Ella tenía un letrero ayer que decía: 'Karol, dedícale 'Ocean' a mi mamá que está en el cielo'", dice Karol G y pide a su equipo de cámara que la apunten.



"Hoy trajo otro pidiendo que le dedique ‘Mientras me curo del Cora’ a mi mamá que está en el cielo", lee en voz alta la cantante.



La joven señala la parte inferior del cartel que sostiene, en donde escribió '#Ni una más'.



A lo que la paisa respondió "Oh, wow, mi reina vamos a cantar esa canción y la vamos a cantar del alma”.

Siga leyendo: (Karol G: ¿Se borró la cantante un tatuaje de su expareja Anuel AA?)

La artista conmovida por lo sucedido le agradeció por su asistencia. "Qué chimba que usted vino a vivir eso conmigo esta noche, muchas gracias", afirmó.

MOMENTO UNICO & ESPECIAL!



La hija de la ex-patinadora Colombiana Luz Mery Tristán asistió al concierto de Karol G en Miami donde mostró atraves de carteles unas lindas palabras para su mamá que se encuentra en el cielo. Karol le dedico unas canciones muy especiales "OCEAN" &… pic.twitter.com/c6pknAuqkZ — Karol G Stats (@KarolGWW) August 28, 2023

Además: (Karol G anuncia que quiere ser mamá y sus fans en las redes ya piden al ‘Ferxxo junior’)

Aunque la intérprete de 'Mañana será bonito' no mencionó el nombre que aparecía escrito en el cartel, allí se puede leer el de Luz Mery Tristán, un crimen que sacudió al país, pues la patinadora era una figura muy reconocida en Cali y, además de haber sido campeona mundial en su disciplina, trabajaba por los derechos de los deportistas y en la formación de los futuros representantes de Colombia en competencias. La deportista fue asesinada por Andrés Gustavo Ricci García, quien era su pareja sentimental.

¿Ha sido víctima de violencia de género?

Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

Karol G: Así ha sido la exitosa carrera de 'La Bichota'

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO