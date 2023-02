La reconocida cantante paisa Karol G tiene entusiasmados a sus seguidores, pues poco a poco ha ido publicando pistas del nuevo álbum, 'Mañana será bonito', que va a lanzar el próximo 2 de febrero.



Y aunque su contenido ha estado enfocado principalmente en su música, decidió responder contundentemente a los comentarios con respecto a su cuerpo.



La artista, a través de sus historias de Instagram, mostró el mensaje que dejó un internauta en una de sus recientes fotos, las cuales se tomaron como parte de la promoción de una nueva canción junto a Romeo Santos, llamada 'X si volvemos'.

"Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo. No le favorece en nada, se le ve una barriguita. Y ahora no es que me caigan pues, que es mi humilde opinión", escribió el usuario.

Es mi cuerpo y es así, entonces para qué buscar que me quede diferente FACEBOOK

TWITTER

A estas críticas, Karol G respondió que las fotos no se las hizo "su peor enemigo", sino "una de las mejores fotógrafas que ha conocido".

Y agregó: "No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues es mi cuerpo y es así, entonces para qué buscar que me quede diferente si es así".

Con respecto a "la barriguita" que criticó el usuario en el comentario, aseguró que está relacionada al "hot dogsito" que le regaló alguien en días pasados luego de un show.



Además, la cantante urbana resaltó que "hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio", por lo que en otro momento "su barriguita" puede "verse más grandecita todavía".

Y finalizó su mensaje diciéndole a sus seguidores que "nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa en la que se ven. Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son. Qué chima la diversidad y, más allá, que lindo es ver lo real y no lo efímero".

"¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal? Espero que no, cuídense mucho pues", añadió.

Su nuevo álbum

La intérprete de '200 copas' va a revelar todas las canciones de su nuevo álbum, 'Mañana será bonito', el próximo 2 de febrero.

"Hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que para mí y para todos MAÑANA SERÁ UN DÍA BONITO", escribió en una publicación, junto con un llamativo video.

Se espera que este nuevo lanzamiento sea de los más ambiciosos de su carrera musical, pues su proyecto anterior, ‘KG0516’, en el 2021 logró posicionarse como uno de los álbumes más escuchados de habla hispana al debutar en el primer lugar de la prestigiosa lista de ‘Billboard’ de los ‘Top Latin Albums’.



ELTIEMPO.COM