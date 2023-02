Shakira y Karol G son en la actualidad dos de las artistas colombianas más reconocidas y exitosas. Sus canciones encabezando las listas de reproducción globales y millones de fanáticos son prueba de la consolidación de sus carreras artísticas, por lo que era previsible que una colaboración entre ambas le daría la vuelta al mundo.



En la medianoche de este viernes 24 de febrero, tal como lo habían anunciado hace unos días, lanzaron 'TQG'. Además de un video donde bailan sensualmente, la explosiva letra ya está siendo uno de los temas más comentados en redes sociales.



La colaboración entre Shakira y Karol G fue relacionada rápidamente con sus relaciones pasadas con el exfutbolista Gerard Piqué y el reguetonero Anuel, respectivamente. El final de ambas relaciones fue mediático y todo parece indicar que ambas están listas para seguir adelante y plasmar sus experiencias en su nueva música.

Hace poco más de un mes lo hizo así Shakira, quien se sinceró sobre su ruptura con Gerard Piqué en ‘Sessions #53’, una colaboración que hizo junto al productor argentino Bizarrap que estuvo repleta de referencias para el padre de sus dos hijos, quien ahora tiene una relación con Clara Chía, una joven estudiante de 23 años.



También el puertorriqueño Anuel inició una relación con la dominicana Yailín, con quien se casó a mediados del año pasado y espera una bebé para este 2023-.



Así las cosas, aprovechando esta ocasión, la barranquillera y la paisa lanzaron en su nuevo sencillo posibles referencias al nuevo capítulo que viven en sus vidas tras dichas rupturas amorosas. Estas son las 10 frases más polémicas de la canción.



- Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

- Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío

- Vi lo que tu novia me tiró, eso ni me da rabia, yo me río

- Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

- Lo que vivimos se me olvidó y eso e' lo que te tiene ofendido

- ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

- ¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?

- Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca' todavía

- Tú te fuiste y yo me puse triple "M": Más buena, más dura, más level

- Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

