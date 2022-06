Karol G y Natti Natasha son dos de las cantantes mujeres más importantes del reggaetón y de Latinoamérica. Sin embargo, muchos se preguntan por qué nunca las han visto cantar juntas.



(Siga leyendo: Raphy Pina envía un mensaje a sus hijos desde prisión)

Las artistas son una inspiración para centenares de niñas en el continente que también quieren triunfar en el género urbano. Las dos han abierto las puertas para que el género femenino siga cosechando éxitos en la industria musical.



Según la revista Vea, la enemistad entre las cantantes se debe a un enfrentamiento entre los artistas Anuel y Cosculluela. Parece ser que todo empezó en el 2018 cuando los dos intérpretes puertorriqueños se encontraban peleados.



Karol G coincidió con Cosculluela en una serie de conciertos que ambos tenían programados en la ciudad de Cali. Allí, el artista le habría pedido una foto a la colombiana. Karol aceptó con la condición de que no la subiera a redes sociales para evitar malentendidos con Anuel.



Cosculluela incumplió su promesa y horas después publicó la fotografía en su cuenta de Instagram. La cantante paisa reaccionó inmediatamente en los comentarios y aseguró que el puertorriqueño no se comportó como debería.



“El ser humano más mal intencionado del mundo entero, no tiene ni mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos, y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen” escribió Karol G debajo de la publicación de Cosculluela.



Minutos más tarde la foto fue eliminada pero ya el daño estaba causado y todos la habían visto. Un mes después Natti Natasha sacó un sencillo con ‘Coscu’, lo que habría molestado a Karol G, quien lo tomó como una ofensa personal.



(Le recomendamos: Arcángel compra caballo y lo nombra como su hermano fallecido)

La polémica de la canción ‘Sin Pijama’

En el 2018, Sin Pijama, fue unos de los grandes éxitos musicales del año. La canción es interpretada por Natti Natasha y Becky G, otra de las voces femeninas más importantes del género.



A Karol G le ofrecieron hacer parte del sencillo pero la colombiana se negó porque no estaba de acuerdo con algunas de las letras.



“Yo llamé a Becky y le dije ya es un hit, no hay necesidad de dar una imagen que no es, luego me llamó y me trató de convencer diciéndome no lo cojas tan personal, es para todos los gustos, es algo más divertido” confesó Karol G en otra oportunidad.

Algunos seguidores tomaron la negativa de la artista paisa como una muestra de su disgusto con Natti Natasha.

Más noticias

Demandan a Hailey Bieber por el nombre de su empresa de 'skincare'

Luisa Fernanda W confesó si le fue infiel a Legarda con Pipe Bueno

¿Paris Hilton y Tom Cruise estarían juntos? Video causó confusión en redes

Amber Heard escribiría un libro sobre su matrimonio con Johnny Depp